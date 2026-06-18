RANCHO CORDOVA, Kalifornien, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco hat heute eine Kooperationsvereinbarung mit Orphan Therapeutics Accelerator (OTXL) bekannt gegeben. OTXL ist ein gemeinnütziges Biotech-Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die Entwicklung stagnierender Therapien für seltene Erkrankungen abzuschließen und den Zugang zu diesen Therapien zu ermöglichen, um die Weiterentwicklung neuartiger Therapieprogramme zu unterstützen.

Die strategische Partnerschaft baut auf der Rare Disease Advancement Initiative von SK pharmteco auf - einem langfristigen Engagement, Programme für Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu beschleunigen und Patienten schneller Zugang zu Therapien zu verschaffen. Grundlage hierfür sind flexible, praxisorientierte Kommerzialisierungsmodelle, die sowohl eine nachhaltige Wirkung als auch langfristige Skalierbarkeit unterstützen. Im Rahmen der Vereinbarung wird SK pharmteco als bevorzugter technischer Partner fungieren und entscheidende Fachkompetenzen bereitstellen, um die Pipeline von OTXL erfolgreich zu klinischen und kommerziellen Meilensteinen zu führen.

"Wir sind davon überzeugt, dass Patienten, die mit einer seltenen Erkrankung leben, die weltweit zuverlässigsten und modernsten Herstellungslösungen verdienen", so Joerg Ahlgrimm, Chief Executive Officer von SK pharmteco. "Programme im Bereich seltener Erkrankungen unterliegen oft engen Zeitplänen und besonderen Ressourcenbeschränkungen. Daher sind eine verlässliche technische Umsetzung und anpassungsfähige Partnerschaften von entscheidender Bedeutung. Indem wir unsere spezialisierten Herstellungskapazitäten und unsere fundierte technische Expertise in die Programme von OTXL einbringen, tragen wir dazu bei, die Entwicklung und Bereitstellung lebenswichtiger Therapien zu beschleunigen. Gleichzeitig stärken wir damit unsere Position als führendes CDMO im Bereich der seltenen Erkrankungen."

Als Teil dieser Vereinbarung wird SK pharmteco OTXL bevorzugten Zugang und Vorzugskonditionen für bis zu zwei Therapieprogramme pro Jahr gewähren. Das Kooperationsmodell umfasst ein breites Spektrum an hochentwickelten Herstellungsdienstleistungen, darunter:

Prozessentwicklung : Optimierung und Skalierung robuster, auf komplexe Modalitäten zugeschnittener Protokolle.

: Optimierung und Skalierung robuster, auf komplexe Modalitäten zugeschnittener Protokolle. Analytische Entwicklung : Konzeption präziser Assay-Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Unterstützung der molekularen Charakterisierung.

: Konzeption präziser Assay-Verfahren zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Unterstützung der molekularen Charakterisierung. GMP-Herstellung, Qualitätskontrolle und Freigabe: Sicherstellung höchster Standards bezüglich regulatorischer Compliance und Produktqualität für klinische Anwendungen.





"Eine der beständigsten Hürden bei der Weiterentwicklung von Programmen für seltene Erkrankungen ist das Herstellungsrisiko in der Entwicklungsphase. Unsicherheiten in Bezug auf Kapazitäten, Kosten und Kontinuität können ein Programm scheitern lassen, bevor es überhaupt einen Patienten erreicht. Der Aufbau eines Partnernetzwerks, das diese Risiken reduziert und gleichzeitig den Übergang zur kommerziellen Herstellung ermöglicht, ist entscheidend, um tragfähige Entwicklungswege für Programme zu schaffen, die im traditionellen Modell oft nicht realisierbar sind", sagt Craig Martin, Gründer und CEO von OTXL. "SK pharmteco bringt tiefgreifende globale technische Expertise in unser Netzwerk ein. Besonders wertvoll ist ihr Engagement, den Zugang zu ihren Leistungen an den tatsächlichen Anforderungen der Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen auszurichten. Damit sind sie eine wichtige Bereicherung für das Ökosystem, das wir aufbauen."

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea. Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen jeder Größe zusammen und bietet die Herstellung von Wirkstoffen (APIs) und Zwischenprodukten, Gentherapie-Technologien, registrierten Ausgangsmaterialien sowie analytische Dienstleistungen für die globale biopharmazeutische Industrie an. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Über Orphan Therapeutics Accelerator

Orphan Therapeutics Accelerator (OTXL) ist eine gemeinnützige Biotech-Organisation, die vielversprechende Therapien für extrem seltene Erkrankungen in der klinischen Entwicklungsphase übernimmt, deren Entwicklung abschließt und den kommerziellen Zugang ermöglicht. Im Fokus stehen Programme, die aus finanziellen oder strategischen Gründen eingestellt oder zurückgestellt wurden. OTXL nutzt alternative Entwicklungs- und Finanzierungsmodelle, um diese Programme effizient und nachhaltig voranzubringen. Erträge werden reinvestiert, um die Entwicklung weiterer Therapien für seltene Erkrankungen zu unterstützen.