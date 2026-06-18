Die TST-Initiative dragonize setzt beim Aufbau ihres Ladeökosystems für Elektro-Lkw auf Chargecloud als Technologiepartner. Das Kölner Unternehmen stellt sein Charge Point Management System bereit, über das Ladepunkte gesteuert, überwacht und abgerechnet werden sollen. Als TST im April das bereits 2025 angekündigte kooperative Lkw-Ladenetz dragonize offiziell gestartet hat, standen zunächst der Ansatz und die vorhandene Ladeinfrastruktur im Mittelpunkt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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