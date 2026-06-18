Da Agenten mittlerweile die primäre Methode zur Entwicklung und Bereitstellung von Software darstellen, verbindet Vercel seine Frontend-, Backend- und Agenten-Tools zu einer einzigen Plattform für die groß angelegte Bereitstellung und den Betrieb von Agenten.

Im Rahmen seiner jährlichen Ship-Konferenz stellte Vercel heute eine Reihe neuer Produkte zur Erweiterung seiner agentenbasierten Infrastrukturplattform vor, auf die Unternehmen wie DoorDash, Helly Hansen, OpenAI, Stripe und The Weather Company vertrauen. Gründer und CEO Guillermo Rauch sowie weitere Führungskräfte von Vercel stellten das neue Produktportfolio auf der Bühne vor dessen Grundlage drei wesentliche Trends bilden, denen die Produkte Rechnung tragen: Agenten sind heute der dominierende Weg für die Bereitstellung von Software, jede Anwendung basiert zunehmend auf Agenten, und Unternehmen müssen Agenten in der Produktion sicher und in großem Maßstab betreiben.

Dieser Wandel ist inzwischen weit fortgeschritten. Vor sechs Monaten wurden weniger als drei Prozent der Bereitstellungen auf der Vercel-Infrastruktur durch Coding-Agenten initiiert, mittlerweile sind es mehr als die Hälfte. Das Token-Volumen über das Vercel AI Gateway erhöhte sich im gleichen Zeitraum von rund zwei Billionen auf zwanzig Billionen pro Monat und Vercel hat im vergangenen Jahr massiv in Python und Backend-Frameworks investiert, da immer mehr Kunden nun neben ihren Frontends auch Backends und Datenbanken betreiben.

"Jede neue Softwaregeneration bedarf einer neuen Generation von Infrastruktur. Für das Zeitalter der Agenten ist das Vercel", so Rauch. "Vercel fungiert als Umgebung, in der Coding-Agenten Software bereitstellen, in der Teams ihre eigenen Full-Stack-Anwendungen und Agenten entwickeln und bereitstellen und zunehmend auch als zentraler Ort, an dem Vercel selbst Ihre Software nach der Implementierung autonom überwachen kann."

Produktneuheiten, die auf der Ship vorgestellt werden:

Vercel Services bietet Teams die Möglichkeit, Backends, Frontends und andere Dienste als Teil eines einzigen Projekts bereitzustellen. Diese können dabei privat miteinander kommunizieren, ohne jemals das öffentliche Internet zu nutzen. Die sichere Authentifizierung erfolgt automatisch. Ein Commit erzeugt eine einzige Vorschau-URL für die gesamte Anwendung. Kunden wie OpenAI und Octopus Energy betreiben Next.js-Frontends mit Python-Backends vollständig auf Vercel. Ab dem 1. Juli als Beta-Version verfügbar.

bietet Teams die Möglichkeit, Backends, Frontends und andere Dienste als Teil eines einzigen Projekts bereitzustellen. Diese können dabei privat miteinander kommunizieren, ohne jemals das öffentliche Internet zu nutzen. Die sichere Authentifizierung erfolgt automatisch. Ein Commit erzeugt eine einzige Vorschau-URL für die gesamte Anwendung. Kunden wie OpenAI und Octopus Energy betreiben Next.js-Frontends mit Python-Backends vollständig auf Vercel. Ab dem 1. Juli als Beta-Version verfügbar. The Agent Stack ist der Name für die weit verbreiteten KI-Tools von Vercel (AI SDK, AI Gateway, Vercel Sandbox, Workflow SDK und Chat SDK). Diese werden nun durch Vercel Connect ergänzt, das langfristig gültige Anmeldedaten durch zweckgebundene, kurzfristig gültige Tokens und lückenlose Prüfpfade ersetzt. Connect wird zunächst mit Integrationen für Slack, GitHub, Snowflake, Salesforce, Notion und Linear eingeführt; weitere Dienste können über OAuth oder API hinzugefügt werden.

ist der Name für die weit verbreiteten KI-Tools von Vercel (AI SDK, AI Gateway, Vercel Sandbox, Workflow SDK und Chat SDK). Diese werden nun durch ergänzt, das langfristig gültige Anmeldedaten durch zweckgebundene, kurzfristig gültige Tokens und lückenlose Prüfpfade ersetzt. Connect wird zunächst mit Integrationen für Slack, GitHub, Snowflake, Salesforce, Notion und Linear eingeführt; weitere Dienste können über OAuth oder API hinzugefügt werden. eve ist ein festgelegtes, quelloffenes Agent-Framework, das auf der Bühne als "Next.js für Agenten" beschrieben wurde. Ein Agent wird einfach zu einem Verzeichnis, in das Dauerhaftigkeit, Sandbox-Rechenumgebung, Agenten-Tools, Fähigkeiten, Integrationen und Human-in-the-Loop-Genehmigungen fest integriert sind. Aufgaben, die früher Tage in Anspruch nahmen, lassen sich nun in wenigen Minuten erledigen.

ist ein festgelegtes, quelloffenes Agent-Framework, das auf der Bühne als "Next.js für Agenten" beschrieben wurde. Ein Agent wird einfach zu einem Verzeichnis, in das Dauerhaftigkeit, Sandbox-Rechenumgebung, Agenten-Tools, Fähigkeiten, Integrationen und Human-in-the-Loop-Genehmigungen fest integriert sind. Aufgaben, die früher Tage in Anspruch nahmen, lassen sich nun in wenigen Minuten erledigen. Vercel Agent nutzt KI, um Entwicklern proaktiv bei der Verwaltung ihrer Anwendungs- und Agenteninfrastruktur zu helfen. Da Vercel Anwendungen unter Produktionsbedingungen ausführt, kann es Traffic, Traces und Warnmeldungen nutzen, um Probleme eigenständig zu analysieren und neben Warnmeldungen auch Pull-Anfragen zu generieren. Vercel Agent kann einen Vorfall mit der Bereitstellung in Verbindung bringen, durch die er verursacht wurde, und eine Lösung zur Genehmigung durch einen Mitarbeiter vorschlagen. Er läuft mit einer eigenen, zweckgebundenen Identität und ist standardmäßig schreibgeschützt. Ab heute als Beta-Version verfügbar.

nutzt KI, um Entwicklern proaktiv bei der Verwaltung ihrer Anwendungs- und Agenteninfrastruktur zu helfen. Da Vercel Anwendungen unter Produktionsbedingungen ausführt, kann es Traffic, Traces und Warnmeldungen nutzen, um Probleme eigenständig zu analysieren und neben Warnmeldungen auch Pull-Anfragen zu generieren. Vercel Agent kann einen Vorfall mit der Bereitstellung in Verbindung bringen, durch die er verursacht wurde, und eine Lösung zur Genehmigung durch einen Mitarbeiter vorschlagen. Er läuft mit einer eigenen, zweckgebundenen Identität und ist standardmäßig schreibgeschützt. Ab heute als Beta-Version verfügbar. Vercel for Enterprise Apps and Agents bietet einen vollständigen Stack für den Einsatz in Unternehmen, einschließlich IDP-gestützter Identitäts- und Zugriffskontrollen sowie der Option zur Bereitstellung im unternehmenseigenen AWS-Konto. Das Paket umfasst Enterprise Managed Users, das das globale Management von Vercel- und v0-Benutzern ermöglicht, sowie Vercel Passport, das interne Anwendungen und Agenten standardmäßig hinter dem Identitätsanbieter des Unternehmens abschirmt.

Mit den heutigen Produkteinführungen verwirklicht Vercel seine Vision einer agentenbasierten Infrastruktur. Das Unternehmen hat das letzte Jahrzehnt daran gearbeitet, operative Reibungsverluste, die zwischen dem Aufkommen einer Idee und der Umsetzung eines funktionierenden Systems entstehen, zu beseitigen: zunächst im Bereich von Websites, dann bei Full-Stack-Anwendungen und nun bei Agenten. Mit Vercel Services, The Agent Stack, eve, Vercel Agent sowie Vercel for Enterprise Apps and Agents wird diese Plattform zu einer zentralen Umgebung für die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von agentenbasierter Software in großem Maßstab. Weitere Informationen erhalten Sie unter vercel.com.

Über Vercel

Vercel ist eine agentenbasierte Infrastruktur für jede App und jeden Agenten. Als das Team hinter Next.js, AI SDK und v0 möchte Vercel eine Plattform für Menschen und Agenten schaffen, auf der sie gemeinsam Software entwickeln und bereitstellen können. Wir unterstützen Adobe, Notion und Millionen von Entwicklern weltweit dabei, die Zukunft zu gestalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260617326645/de/

Contacts:

press@vercel.com