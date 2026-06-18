Nach dem Ende der Frühjahrssaison der Unternehmensberichte richten viele Anleger ihren Blick wieder auf die Dividendenpolitik der Unternehmen. Mehrere börsennotierte Gesellschaften haben in den vergangenen Wochen höhere Ausschüttungen angekündigt. Besonders bemerkenswert sind die jüngsten Erhöhungen bei den bekannten US-Konzernen Target, Caterpillar und FedEx, deren Dividendensteigerungen zwischen knapp zwei und acht Prozent liegen. Target-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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