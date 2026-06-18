Die Rallye der KI-Aktien an der Wall Street geht unvermindert weiter. Nachdem zuletzt vor allem Chipgiganten wie Nvidia und Broadcom im Fokus standen, rückt nun erneut Micron Technology in den Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Eine deutlich optimistischere Einschätzung der Deutschen Bank sorgt dabei für neue Fantasie bei Investoren und unterstreicht die zentrale Rolle des Speicherchip-Herstellers im KI-Zeitalter. Deutsche Bank hebt Kursziel deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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