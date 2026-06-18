© Foto: UnsplashChina hat seine Ölimporte massiv gedrosselt - ohne sichtbaren Wirtschaftsschaden. Für den Ölmarkt könnte das ein Wendepunkt sein: Die Risikoprämie bröckelt.China hat als Reaktion auf die Blockade der Straße von Hormus und den Ausfall wichtiger Lieferungen per Schiffstanker seine Ölimporte innerhalb kürzester Zeit drastisch reduziert. Dass China dies ohne wirtschaftlichen Schaden überstand, liegt an einer über zwei Jahrzehnte hinweg aufgebauten Strategie zur Energieunabhängigkeit. Im Mai senkte Chinas gesamte Ölimporte auf 7,8 Millionen Barrel pro Tag und damit auf den niedrigsten Stand seit 8 Jahren, zeigen offizielle Zahlen des chinesischen Zolls. Gegenüber dem Niveau vor Ausbruch des …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XD0022911XXX,163204972,163208270,XD0137824XXX,XC0007924XXX,268082455,313706466Den vollständigen Artikel lesen
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