Jeder vierte Mensch in Deutschland wird statistisch gesehen mindestens einmal im Leben berufsunfähig. Dennoch bleibt die Verbreitung der BU gering. Wie können Vermittler zur Verbreitung beitragen? Welche Rolle spielen sie bei der Leistungsprüfung? Und was steckt hinter dem Konzept des "BU-Tresors"? Interview mit Matthias Helberg, Gründer und Inhaber von Matthias Helberg Versicherungsmakler e. K.Herr Helberg, Ihr Maklerunternehmen spezialisiert sich unter anderem auf die Beratung und Vermittlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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