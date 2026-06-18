Ethereum News: Warum kaufen Wale 950 Millionen Dollar ETH, bevor die Fed entscheidet?

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Ethereum notiert am 17. Juni bei rund 1.775 Dollar und liegt damit etwa 64 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.946 Dollar. Trotzdem kauften Wale zuletzt ETH im Wert von rund 950 Millionen Dollar, während die Stimmung am Markt auf extreme Angst zeigte. Gleichzeitig fließt Geld aus Spot-ETFs nach Wochen der Abflüsse erstmals wieder zurück in Ethereum. Die wichtigsten Ethereum News drehen sich um die Rückkehr der großen Käufer. Was sehen die Wallets, das die breite Masse übersieht? Dazu erreichte Ethereum als erste Blockchain eine Million Entwickler. Leitet die Rückkehr des Kapitals eine echte Erholung ein?

Ethereum News zur Rückkehr der Wale und den frischen ETF-Zuflüssen

Ethereum notiert laut CoinGecko bei rund 1.793 Dollar und legte in sieben Tagen etwa 9,4 Prozent zu. Vom Tief im Juni hat sich der Kurs um rund 22 Prozent erholt. Der Markt bleibt aber vorsichtig, denn der Angst-und-Gier-Index zeigt mit einem Wert von 22 weiter extreme Angst. ETH handelt unter seinen wichtigen Durchschnittslinien, was auf eine weiter schwache Struktur hindeutet. Die Ethereum News dieser Woche spiegeln genau diesen Zwiespalt zwischen schwacher Charttechnik und zurückkehrender Nachfrage.

Laut Coinbase fügten Wale zuletzt Positionen im Wert von rund 950 Millionen Dollar hinzu. Zugleich kippte das Geld aus Spot-ETFs nach Wochen der Rückgaben erstmals wieder auf Zuflüsse. Vor allem der Fonds großer Anbieter führte die Rückkehr der Zuflüsse an. Die Akkumulation auf der Kette kehrt damit zurück, während die breite Masse noch zögert. Ein Risiko bleibt jedoch, denn die steigende Hebelwirkung kann eine Erholung schnell wieder kippen. Ethereum erreichte als erste Blockchain eine Million Entwickler und damit den größten Talentpool im Sektor. Für das dritte Quartal ist mit Glamsterdam das nächste große Netzwerk-Update geplant.

Die frischen Ethereum News stützen sich auch auf die Prognosen, die Changelly für Juni nennt. Im Schnitt sieht Changelly rund 1.872 Dollar, mit einem Anstieg bis 2.037 und einem Tief bei 1.707 Dollar. Damit liegt ETH weiter klar unter der Marke von 2.000 Dollar, die der Kurs Anfang Juni verlor. Die weiteren Ethereum News hängen an den Zuflüssen und an der heutigen Zinsentscheidung der Fed. Ohne stetige Nachfrage und ein freundliches Zinsumfeld fällt es dem Kurs schwer, jede Erholung zu halten. Genau deshalb suchen viele Anleger nach einem Einstieg, dessen Bewegung nicht erst auf die großen Werte wartet.

Pepeto: Was Ethereum-Wale mit 950 Millionen Dollar noch nicht im Portfolio haben

Ethereum-Wale haben 950 Millionen Dollar in ETH gesteckt, doch bei einem Kurs von 1.775 Dollar und 64 Prozent unter dem Allzeithoch liefert selbst eine Verdopplung nur das, was frühe Einstiege in kleinen Projekten in einer einzigen Phase erreichen können. In genau dieser Marktangst lenkt ein Netzwerk den Blick auf sich, das den Unterschied zwischen großer Bewertung und echtem Renditepotenzial verkörpert.

Ein Projekt im Meme-Coin-Markt kam mit einem Netzwerk, das Token bereits handelt und vor jedem Geldfluss auf Risiken prüft. Pepeto sammelte über 10 Millionen Dollar ein, während bei anderen Meme-Coins das Kapital schneller abfloss, als es kam.

PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab, was Tradern einen Grund gibt, dieses Netzwerk gegenüber Plattformen mit Gebühren zu nutzen. Der Risiko-Scanner prüft neue Token und meldet Probleme, bevor sie jemanden Geld kosten, und schützt damit auch unerfahrene Halter vor versteckten Fallen im Vertrag. Diese Mischung aus gebührenfreiem Handel und Sicherheit unterscheidet das Pepeto-Netzwerk von Meme-Coins, die ohne Substanz starteten. Die Prüfer von SolidProof untersuchten den gesamten Smart Contract vor dem Verkaufsstart und gaben den Code erst nach einer lückenlosen Kontrolle vollständig frei.

Mit 420 Billionen Token spiegelt das Angebot die ursprüngliche Menge von PEPE wider. Ein früherer Binance-Experte baute das Projekt, sodass das Team Börsenlistings von innen kennt. Das erwartete Binance-Listing macht das Netzwerk zu einem aktiven Handelsplatz, und jedes Werkzeug läuft schon vor diesem Datum. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,0000001871 Dollar und verschwindet vom Markt, sobald das erwartete Binance-Listing öffnet. Jede neue Stufe hebt den Preis an, sodass ein späterer Einstieg teurer wird. Wer früh einsteigt, sichert sich den niedrigsten Preis, den niemand nach dem Listing noch erhält.

Fazit

Die wichtigsten Ethereum News dieser Woche geben dem Kurs Gründe für eine Erholung, doch entscheidend bleibt der Zeitpunkt des Einstiegs. Wer in früheren Zyklen vor der Masse einstieg, zahlte später weniger als alle, die erst nach dem Listing kamen. Pepeto verbindet die Energie eines Meme-Coins mit einem Netzwerk, das schon vor dem Listing arbeitet. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in das Projekt, weil diese Wallets rechneten, bevor die Schlagzeilen folgten. Die Projektseite zeigt den Vorverkauf weiterhin als aktiv. Das erwartete Binance-Listing schließt dieses Fenster, weshalb der frühe Einstieg hier den Unterschied macht.

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