Die Parfümeriekette kämpft weiter mit herausfordernden Geschäften und versucht nun, strategisch gegenzusteuern. Die schwächere Entwicklung zuletzt veranlasst den Konzern jedoch, die Jahresziele noch weiter zu reduzieren. Bei Investoren herrscht Ernüchterung, die Aktie markiert ein neues Tief. Anhaltende makroökonomische Unsicherheiten und eine hohe Preissensibilität der Verbraucher bremsen Douglas aus. Im laufenden dritten Quartal (bis Ende Juni) blieb die Entwicklung bislang hinter der Erwartung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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