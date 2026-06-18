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Rocket Lab Aktie im Check: SpaceX-Konkurrent mit Milliarden-Fantasie?

Rocket Lab gehört aktuell zu den spannendsten Raumfahrt-Aktien an der Nasdaq. Das 2006 von Peter Beck gegründete Unternehmen hat sich vom Spezialisten für Kleinsatellitenstarts zu einem breit aufgestellten New-Space-Konzern entwickelt - mit Raketenstarts, Satellitenkomponenten, Raumfahrtelektronik, Solarsystemen und ambitionierten Regierungsaufträgen. Besonders im Fokus steht die neue Neutron-Rakete, mit der Rocket Lab künftig in deutlich größere Missionen vorstoßen und stärker in Konkurrenz zu SpaceX treten könnte. Genau diese Mischung aus Raumfahrtboom, Verteidigungsfantasie, Satellitenwachstum und technologischer Spezialisierung macht die Aktie für viele Anleger so interessant.

Doch bei aller Zukunftsfantasie bleibt Rocket Lab ein hochvolatiler Wachstumswert. Das Unternehmen investiert massiv in Forschung, Entwicklung und Produktionskapazitäten, schreibt bislang aber noch keine Gewinne. Erfolgreiche Starts, neue Aufträge und Fortschritte bei Neutron können die Aktie antreiben - Verzögerungen, steigende Kosten oder ein schwächeres Marktumfeld können dagegen schnell für Druck sorgen. Ist Rocket Lab also die nächste große Space-Story nach SpaceX - oder ist bereits zu viel Fantasie im Kurs eingepreist? Genau das analysieren wir heute im Video: Geschäftsmodell, aktuelle Entwicklungen, Quartalszahlen, Bewertung, Chartbild und die Frage, ob Rocket Lab langfristig zu den großen Gewinnern der neuen Raumfahrtära gehören kann.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

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Risikohinweis

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