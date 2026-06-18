Die SpaceX-Aktie gerät nach ihrem fulminanten Börsendebüt am Donnerstag massiv unter Druck. Im frühen US-Handel sackt die Aktie rund zehn Prozent ab. Zeitweise fiel die Marke von 175 Dollar. Vom Hoch hat die Aktie nun schon kräftig Federn gelassen. Zunehmend rücken nun offenbar die Finanzkennzahlen von SpaceX in den Blick.Das Wichtigste kurz und knapp• SpaceX-Aktie verliert rund zehn Prozent.• Vom Hoch sind es schon mehr als 20 Prozent.• Bewertungssorgen, Milliardenverluste und Anysphere-Deal rücken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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