Der Sommer bringt die Urlaubssaison mit sich - und ruft damit auch zahlreiche Cyberkriminelle auf den Plan. Sie wollen dich mit Phishing-Angeboten in die Falle locken. Was du dazu wissen musst, um dich zu schützen. Viele Menschen buchen ihren Urlaub im Internet. Wie das Statistische Bundesamt zeigt, wurden so allein 2024 in Deutschland 60,4 Millionen Buchungen auf Plattformen wie Airbnb, Booking und Tripadvisor verzeichnet. Der Komfort der Onlinebuchungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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