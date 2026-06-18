Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit einem wichtigen Signal hat die Bank of England heute die als Leitzins bekannte Bank Rate bei 3,75% belassen, so die Analysten der Nord LB.Davon sei im Vorfeld auszugehen gewesen, das Abstimmungsverhalten sei aber ziemlich eindeutig gewesen. Sieben Personen aus dem Monetary Policy Committee hätten dafür votiert, den Leitzins auf dem aktuellen Niveau zu belassen, lediglich zwei hätten für eine Erhöhung des Leitzinses gestimmt. Zwar sei der Personenkreis, welcher für eine restriktivere Geldpolitik eintrete, angewachsen. Es könne aber auch durchaus als positives Zeichen gewertet werden, dass es nicht noch mehr geworden seien. Bei der letzten Sitzung im April sei die Tonlage nämlich durchaus noch pessimistischer gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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