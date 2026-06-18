Künstliche Intelligenz verbraucht viel CO2, könnte langfristig aber Emissionen verrringern, heißt es oft. Doch bis es so weit ist, könnte es schon zu spät sein. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie. Doch noch gibt es Hoffnung. Für das Training von Sprachmodellen in Rechenzentren oder die Herstellung von Chips für KI-Anwendungen: Der Ausbau von Künstlicher Intelligenz verbraucht gigantische Mengen von Strom. So liegt der Energiebedarf von weltweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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