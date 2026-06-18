© Foto: Richard Drew - APStatt Zinssenkungen setzt der neue Fed-Chef auf Preisstabilität. Für Anleger könnte das die Spielregeln verändern.Künstliche Intelligenz verliert an der Wall Street vorerst ihren Status als wichtigstes Thema. Für den milliardenschweren Anleiheinvestor Jeffrey Gundlach steht nun die Geldpolitik im Mittelpunkt - und er sieht beunruhigende Parallelen zu den 1970er Jahren. "Das ist der erste Tag seit langer Zeit, an dem KI nicht das Top-Thema ist. Es ist die Fed" schrieb der CEO von DoubleLine Capital nach der ersten geldpolitischen Entscheidung unter dem neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh. Gundlach verwies auf aktuelle Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe, die aus seiner Sicht eher an die Ära …Den vollständigen Artikel lesen
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