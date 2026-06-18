Pepe Coin Prognose: Warum kaufen Wale 1,23 Billionen PEPE, während der ETF-Antrag wartet?

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Pepe stürzte zuletzt rund 90 Prozent unter sein Allzeithoch ab und notiert nur noch bei etwa 0,0000029 Dollar. Trotzdem sammelten Wale in einer einzigen Handelssitzung im April 1,23 Billionen PEPE im Wert von rund 4,36 Millionen Dollar. Es war die größte Akkumulation des Jahres, und sie geschah, während die breite Masse aus Angst verkaufte. Gleichzeitig liegt der Antrag von Canary Capital auf einen Spot-ETF für PEPE weiter bei der US-Börsenaufsicht. Die Pepe Coin Prognose dreht sich deshalb um eine einfache Frage, nämlich ob institutionelles Geld bald folgt. Was sehen die großen Wallets, das der Rest übersieht? Und wiederholt sich die Geschichte von 2023 in anderer Form?

Pepe Coin Prognose nach dem ETF-Antrag und den größten Wal-Käufen des Jahres

Pepe notiert laut CoinGecko bei rund 0,0000029 Dollar und liegt damit etwa 90 Prozent unter dem Hoch von 0,00002803 Dollar aus dem Dezember 2024. Der Auslöser für neue Aufmerksamkeit war der Antrag von Canary Capital auf einen Spot-ETF, der echte PEPE-Token halten würde. Ein solcher Fonds würde traditionellen Anlegern Zugang über einen Verwahrer geben, ohne dass sie selbst Wallets verwalten müssen. Der Antrag liegt seit April bei der Börsenaufsicht und löste eine Rally von rund zehn Prozent aus.

Die größten Wallets kauften am 5. April in einer einzigen Sitzung 1,23 Billionen PEPE im Wert von etwa 4,36 Millionen Dollar. Es war die größte Akkumulation des Jahres und ein klares Zeichen für Zukäufe in der Schwäche. Eine bullische Divergenz im RSI begleitete die anschließende Bewegung nach oben. Laut CoinMarketCap kontrollieren die zehn größten Wallets zugleich rund 41 Prozent des Umlaufs, was ein Risiko bleibt. Analysten verweisen darauf, dass PEPE keine technische Roadmap besitzt, was eine ETF-Zulassung erschweren kann. Die Wale kaufen also, während die breite Masse zögert und auf eine Entscheidung der Aufsicht wartet.

Die Pepe Coin Prognose von DigitalCoinPrice nennt für Juni ein Ziel von 0,00000401 Dollar. PricePrediction sieht eine breitere Spanne zwischen 0,000005895 und 0,000008517 Dollar für das laufende Jahr. Im besten Fall entspräche das einem deutlichen Aufschlag, falls der ETF vorankommt. Der Kurs bleibt aber eng an Bitcoin gebunden, da Meme-Coins selten allein steigen. PEPE müsste sich vom heutigen Niveau vervielfachen, nur um das alte Hoch wieder zu erreichen. Genau diese große Distanz lässt viele Anleger nach einem Einstieg mit mehr Spielraum suchen. Sie schauen dorthin, wo der Preis noch niedrig ist und die breite Aufmerksamkeit noch fehlt.

Pepeto: Wie der Mitgründer von Pepe das ETF-Kapitel mit einer Börse überspringt

Während Pepe auf die ETF-Entscheidung wartet, suchen Halter nach einem Projekt mit echtem Nutzen, und hier fällt der Blick auf den Namen, der eng mit der Pepe-Geschichte verbunden ist.

Pepeto ist ein Presale-Meme-Coin vom Mitgründer von Pepe und liefert echte Werkzeuge, die es von jedem Token unterscheiden, der nur Namen und Logo bietet. In den Vorverkauf flossen bereits über 10 Millionen Dollar von Wallets, die in der Angst kauften, statt auf bequemere Zeiten zu warten. Bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar pro Token liegt der Einstieg auf einem Niveau, auf dem frühe PEPE-Käufer einst standen. Die meisten Vorverkäufe bieten nur einen Token und ein Versprechen, doch Pepeto stellt funktionierende Produkte hinter den Einstieg.

PepetoSwap erlaubt es Haltern, Token direkt auf der Börse zu tauschen, ohne das Netzwerk zu verlassen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token zwischen Ethereum, Solana und weiteren Ketten, sodass man nicht auf einer Kette verkaufen und auf einer anderen neu kaufen muss. Vor jedem Geldfluss prüft der Risiko-Scanner die Verträge und markiert alles Gefährliche. Diese drei Werkzeuge geben Haltern einen Grund, auch nach dem Listing zu bleiben, weil das Netzwerk jeden Tag etwas leistet und nicht nur am Tag des Listings.

SolidProof prüfte den gesamten Code vor dem Start des Vorverkaufs. Die maximale Menge beträgt 420 Billionen Token, und jedes Werkzeug läuft live auf der Kette. Das erwartete Binance-Listing ist das Ereignis, auf das die Wallets warten, weil dort der Vorverkaufspreis auf das Handelsvolumen der Börse trifft.

Fazit

Die Pepe Coin Prognose beschreibt einen Markt, in dem Wale zukaufen, während die Mehrheit auf eine ETF-Entscheidung wartet. Pepeto gibt Haltern die Presale-Werkzeuge, um sich vor dem Börsenlisting zu positionieren, bevor die Masse erscheint. PEPE kostete im April 2023 nur Bruchteile eines Cents, und frühe Käufer machten aus kleinen Einsätzen viel. Diese Wallets erkennen ein ähnliches Muster, denn über 10 Millionen Dollar flossen mitten in der Angst in Pepeto. Der Mitgründer von Pepe steht hinter dem Projekt und kennt diesen Weg. Wer jetzt einsteigt, steht dort, wo die PEPE-Halter 2023 standen, während ein Warten bis nach dem Listing dieses Fenster schließt.

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