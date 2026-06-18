Heute Start auf Microsoft 365 Copilot Cowork und bald auch auf kompatiblen Plattformen verfügbar

Moody's Corporation (NYSE: MCO) hat heute die Freigabe seines ersten Sets von KI-Funktionen bekannt gegeben zweckgebundene, plattformunabhängige Kits mit Befehlen. Darüber werden Moody's analytische Frameworks kodiert und mit KI-Agenten verbunden, die mit Intelligence für die Entscheidungsfindung ausgestattet sind. Bald wird diese Lösung auf kompatiblen Plattformen verfügbar sein, wobei Microsoft 365 Copilot Cowork den Anfang macht. Mit den Skills von Moody's können Kunden über eine einzige Anfrage komplexe analytische Workflows ausführen. Der Output ergibt sich aus den Ratings von Moody's, dem Research und der Risikobewertung.

"Moody's gehört zu den ersten Anbietern von Finanzdaten, die eine umfassende Bibliothek von Skills auf Basis eines offenen Standards bereitstellen, und die heutige Einführung ist erst der Anfang", sagte Cristina Pieretti, Leiterin des Bereichs Digital Content and Innovation bei Moody's. "KI-Plattformen entwickeln sich zur Grundlage von finanziellen Entscheidungen, und die nächste Phase wird von der Umsetzung geprägt sein. Über Skills bringen wir das Fachwissen von Moody's in diese Umsetzungsebene ein."

Skills entwickeln sich zunehmend zum Standard dafür, wie KI-Agenten spezialisierte Aufgaben ausführen. Moody's bringt seine analytischen Frameworks als Skills auf den Plattformen ein, auf denen Marktteilnehmer bereits entwickeln und operieren. So verankert das Unternehmen sein entscheidungsrelevantes Wissen dort, wo Finanzanalysen ausgeführt werden.

Die erste Gruppe von Skills konzentriert sich auf die wichtigsten Workflows, die Moody's mit seinem Fachwissen abdeckt:

Zusammenfassung von Bilanzkonferenzen Fasst die Mitschriften der Bilanzkonferenzen zusammen und behandelt dabei Umsatzentwicklung, Preisdynamik, die Verbraucherstimmung, das Risiko durch Zollabänderungen und vieles mehr. Peer-Analysen liefert einen Vergleich für Investoren hinsichtlich Verschuldungsgrad, Rentabilität, ESG-Kriterien, Bonität und weiterer Faktoren. Public Information Book erstellt ein umfassendes Dossier einer einzigen Einheit mit Finanzdaten, Governance, Wettbewerbsumfeld und Risikoprofil. Rating Pitch generiert ein strukturiertes Pitch Deck mit Branchenumfeld, Verlauf des Ratings und Positionierung im Wettbewerb. Branchenanalyse kombiniert Moody's eigenen Research mit Live-Market-Intelligence für eine komplette Prognose auf Ebene der Branche.

Jeder Skill umfasst analytische Schritte und Qualitätsstandards, um Ergebnisse zu liefern, die konsistent, fundiert und vertretbar sind und somit für Entscheidungen mit hohem Risiko in regulierten Umgebungen geeignet sind. Ein Skill definiert, wie der Job ausgeführt wird. Die Server des Moody's Model Context Protocol (MCP) stellen dann die Verbindung zu den Daten her, auf deren Grundlage die Ausführung erfolgt. MCP ist der offene Standard, über den ein KI-Agent direkt auf die Ratings, Research-Ergebnisse und Risikoinformationen von Moody's zugreifen kann, sodass die Ergebnisse auf firmeneigenen Daten basieren und nicht auf allgemeinen Webinhalten.

Ein Skill vermittelt einem KI-Agenten, wie er eine Aufgabe nach einem festgelegten Standard ausführen sollte. Dies wird in einer einfachen, gemeinsam nutzbaren Datei mit Anweisungen festgehalten. Die Skills von Moody's basieren auf dem offenen SKILL.md-Format, das ursprünglich von Anthropic entwickelt und seitdem von Plattformen wie OpenAI, Microsoft, Google und Amazon übernommen wurde. Da es sich um einen offenen Standard handelt, stellt das in jedem Skill kodierte institutionelle Wissen einen dauerhaften, übertragbaren Wert dar und ist keine an einen Anbieter gebundene Funktion. Es wird einmal erstellt und kann auf jeder kompatiblen Plattform ausgeführt werden.

Moody's plant, sein Spektrum an Skills um die Bereiche Kreditanalyse, Lead-Generierung, Due-Diligence-Prüfungen durch Dritte und Underwriting für Versicherungen zu erweitern. Damit werden die analytischen Frameworks auf weitere Abläufe mit hohem Risiko ausgedehnt, die typisch für die Finanzbranche sind. Jeder neue Skill wird demselben offenen, plattformunabhängigen Standard folgen, wodurch sichergestellt ist, dass das institutionelle Wissen ein dauerhafter, übertragbarer Wert bleibt, der auf allen kompatiblen KI-Plattformen genutzt werden kann.

Mehr erfahren Sie unter: https://www.moodys.com/web/en/us/creditview/blog/moodys-skills.html

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die von immer stärker miteinander verflochtenen Risiken geprägt ist, helfen die Daten, Erkenntnisse und innovativen Technologien von Moody's (NYSE: MCO) den Kunden dabei, sich ein ganzheitliches Bild ihrer Welt zu verschaffen und neue Chancen zu erschließen. Mit langjähriger Erfahrung auf den globalen Märkten und einer diversen Belegschaft von rund 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden eine umfassende Perspektive für fundierte Entscheidungen und Erfolg. Erfahren Sie mehr unter moodys.com.

"Safe-Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

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