BÖRSE HEUTE: Nasdaq-Rally nach US-Iran-Friedensdeal (18.06.2026)

Die Börse Heute zeigt sich deutlich fester. Nach der Unterzeichnung des historischen Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran kehrt die Risikobereitschaft der Anleger spürbar zurück. Vor allem Technologie-, Halbleiter- und Wachstumswerte profitieren von der Entspannung der geopolitischen Lage.

Für die Börse Aktuell stehen neben der starken Erholung an den Aktienmärkten auch die Aussagen der Notenbanken, die Entwicklung am Ölmarkt und neue Unternehmensnachrichten von Amazon, Apple und BMW im Fokus. Während die Wall Street kräftig zulegt, sorgen Gewinnwarnungen einzelner Konzerne weiterhin für Bewegung.

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