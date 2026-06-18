Ein schwacher Kursverlauf trotz solider Geschäftsentwicklung sorgt bei der Aktie des chinesischen Internethändlers JD.com derzeit für gemischte Signale. Nach den jüngsten Quartalszahlen richtet sich der Blick vor allem auf die Frage, ob die hohen Investitionen der vergangenen Monate künftig in steigende Gewinne und eine höhere Bewertung münden können. Ist die Aktie mittlerweile günstig genug für ein Engagement? Quartalszahlen belasten die Stimmung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de