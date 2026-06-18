Ausbau des Produktionsstandorts in Colmar, Frankreich, zur mehr als doppelten Produktionskapazität, wodurch eine strukturierte industrielle Hochlaufphase ermöglicht wird

Rehlko, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Energiesicherheit, das innovative Lösungen für industrielle Energiesysteme, Antriebstechnologien und Energieanwendungen für Privathaushalte anbietet, feierte am 2. Juni gemeinsam mit der Liebherr-Gruppe (Liebherr) die Zeremonie zur strategischen Kapazitätserweiterung im Werk von Liebherr-Components in Colmar, Frankreich. Diese Veranstaltung stellt einen wichtigen Meilenstein beim weiteren Ausbau der strategischen Partnerschaft zwischen Rehlko und Liebherr dar und ist ein bedeutender Schritt bei der Skalierung ausfallsicherer Stromversorgungssysteme für die digitale Infrastruktur der nächsten Generation.

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Liebherr and Rehlko celebrate the strategic capacity expansion of Liebherr-Components Colmar factory. From left to right: Brian Melka (President and CEO of Rehlko), Jan Liebherr (President of the Administrative Board of Liebherr-International AG), Pietro Iemmi (CEO Liebherr-Component Technologies AG), and further members of Rehlko's and Liebherr's management.

Der Standort Colmar spielt eine zentrale Rolle bei der Herstellung von Motoren für Hochleistungsgeneratoren, die das Ökosystem der Rechenzentren unterstützen. Durch seine Erweiterung um fast 12.000 Quadratmeter verstärkt Liebherr die Kapazitäten der Branche. Sobald die Erweiterung vollständig umgesetzt ist, wird sich die Produktionskapazität des Standorts mehr als verdoppeln, sodass die steigende Nachfrage im Marktsegment der Rechenzentren gedeckt werden kann.

Diese gezielte Expansion erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage nach ausfallsicheren, leistungsstarken Stromversorgungslösungen weiterhin in beispiellosem Tempo zunimmt angetrieben durch das Wachstum von Rechenzentren, einschließlich Hyperscale- und Colocation-Umgebungen, die KI, digitale Dienste und Cloud-Computing mit Strom versorgen. Da Entwickler und Betreiber zunehmend Wert auf die schnelle Bereitstellung zuverlässiger Systeme zur Notstromversorgung legen, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten, baut Rehlko seine weltweiten industriellen Kapazitäten und Kompetenzen aktiv aus, um diesem strukturellen Marktwandel entsprechend die langfristige Nachfrage im Bereich der Rechenzentren zu bedienen.

"Diese Zeremonie ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Wachstumsstrategie, da wir unsere Kapazitäten ausbauen, um die sich rasch entwickelnde digitale Infrastruktur zu unterstützen", sagte Brian Melka, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Rehlko. "Da die Nachfrage nach Rechenzentren weiter steigt, legen Kunden besonderen Wert auf ausfallsichere, skalierbare Stromversorgungslösungen ohne Ausfallzeiten. Diese Expansion unterstreicht unser Engagement für eine disziplinierte Entscheidungsfindung und konsequente Umsetzung. Sie stärkt unsere Fähigkeit, den wachsenden Auftragsüberhang in langfristige Umsätze umzuwandeln und zusätzliche Marktanteile im Rechenzentrumssektor zu gewinnen, während wir gleichzeitig unsere Führungsposition bei kritischen Energielösungen festigen."

Jens Krug, Geschäftsführer von Liebherr-Components Colmar SAS, fügte hinzu: "Diese Erweiterung ist mehr als nur eine Investition in die Kapazität sie unterstreicht unser langfristiges Engagement für unsere Partnerschaft mit Rehlko, für den Standort Colmar und für das nachhaltige Wachstum unserer industriellen Kompetenzen. Als Familienunternehmen legen wir großen Wert auf den Aufbau starker, vertrauensvoller Beziehungen, die es uns ermöglichen, unseren Kunden weltweit innovative und zuverlässige Lösungen zu liefern. Mit dieser Investition schaffen wir die Voraussetzungen, um künftiges Wachstum zu fördern, Innovationen voranzutreiben und dem sich wandelnden Bedarf des Marktes gerecht zu werden."

Die Zusammenarbeit zwischen Rehlko und Liebherr hat sich seit der Einführung der KD-Generatorserie im Jahr 2016 stetig weiterentwickelt. Zuletzt, im Mai 2025, haben die beiden Unternehmen ihre strategische Zusammenarbeit ausgeweitet, um die Motortechnologie weiter voranzutreiben und der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. In den letzten zehn Jahren hat die Zusammenarbeit sowohl an Umfang als auch an Reichweite zugenommen, getragen von einem gemeinsamen Schwerpunkt auf technischer Exzellenz, Leistungsfähigkeit und langfristiger industrieller Ausrichtung.

Rehlko konzentriert sich weiterhin darauf, die rasante Entwicklung des globalen Rechenzentrumsmarktes mit einem umfassenden Portfolio an Stromversorgungslösungen zu unterstützen. Notstromsysteme spielen eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung von Kontinuität und Zuverlässigkeit, da die digitale Infrastruktur für globale Wirtschaftstätigkeiten immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Über Rehlko

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Energieversorgungssicherheit bietet Rehlko innovative Energielösungen, die das Leben durch industrielle Energiesysteme, Antriebstechnologien und Hausenergie sichern und verbessern durch Steuerung, Ausfallsicherheit und Innovation. Rehlko nutzt die Stärken seines Geschäftsportfolios bestehend aus den Bereichen Power Systems, Clarke Energy, Home Energy und Engines sowie seine mehr als hundertjährige Führungsrolle in der Branche und liefert Strom dort und dann, wo das Stromnetz dies nicht kann. Rehlko geht über die Funktion der individuellen Wiederherstellung hinaus, um das Leben der Einzelnen und der Gemeinschaften zu verbessern und eine nachhaltigere und resilientere Zukunft zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter rehlko.com.

Über die Liebherr-Gruppe

Die Liebherr-Gruppe ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit einem breit gefächerten Produktprogramm. Das Unternehmen gehört zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Darüber hinaus bietet es hochwertige, kundenorientierte Produkte und Dienstleistungen in einer Vielzahl weiterer Bereiche an. Zur Liebherr-Gruppe gehören über 150 Unternehmen auf allen Kontinenten. Im Jahr 2025 beschäftigte das Unternehmen mehr als 55.000 Mitarbeiter und erzielte einen Gesamtumsatz von über 14 Milliarden Euro. Liebherr wurde 1949 von Hans Liebherr in der süddeutschen Stadt Kirchdorf an der Iller gegründet. Seitdem verfolgen die Mitarbeiter das Ziel, kontinuierliche technologische Innovationen zu realisieren und ihren Kunden branchenführende Lösungen anzubieten.

Über Liebherr-Components

In diesem Produktsegment hat sich die Liebherr-Gruppe auf die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung und Überholung von Hochleistungskomponenten im Bereich der mechanischen, hydraulischen und elektrischen Antriebs- und Steuerungstechnik spezialisiert. Die Liebherr-Component Technologies AG mit Sitz in Bulle (Schweiz) koordiniert alle Aktivitäten im Produktsegment "Komponenten". Das umfangreiche Sortiment umfasst Verbrennungsmotoren, Einspritzsysteme, Motorsteuergeräte, Axialkolbenpumpen und -motoren, Hydraulikzylinder und Kolbenspeicher, Drehgelenke, Getriebe und Seilwinden, elektrische Antriebssysteme und Energiespeichersysteme sowie Komponenten der Elektronik und Leistungselektronik und Software. Die hochwertigen Komponenten kommen im Hoch- und Tiefbau, im Bergbau, im Tunnelbau, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Land- und Forstwirtschaft, in der Windkraftindustrie sowie in maritimen Anwendungen zum Einsatz. Synergieeffekte in anderen Produktsegmenten der Liebherr-Gruppe werden genutzt, um die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen zur erwarteten Kapazitätserweiterung und zur Marktnachfrage, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind.

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Suzanne Cutway

Communications Director, Rehlko

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