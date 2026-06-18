Auf der Hauptversammlung von Volkswagen hat Konzernchef Oliver Blume erneut deutlichen Gegenwind bekommen. Im Mittelpunkt standen die schwache operative Entwicklung, enttäuschte Renditen und Zweifel an der Sanierung des Konzerns. Der Tenor: Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, um Volkswagen wieder auf Kurs zu bringen.Das Wichtigste kurz und knapp• Investoren werfen Volkswagen schwache Ergebnisse, zu geringe Renditen und unzureichende Sparmaßnahmen vor.• Konzernchef Oliver Blume will den Umbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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