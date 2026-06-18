Bitcoin Prognose: Warum kaufen Wale 125.000 BTC kurz vor dem Fed-Entscheid?

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Während Bitcoin am 17. Juni rund 2,5 Prozent auf etwa 64.900 Dollar nachgab, kauften langfristige Halter im Juni still 125.000 BTC auf. Es war eine der größten Akkumulationsphasen dieses Zyklus, und sie fiel genau in eine Woche voller Angst am Markt. Am selben Tag eröffnet Kevin Warsh seine erste Sitzung als neuer Fed-Chef, und die Zinsentscheidung soll die Richtung vorgeben. Viele Anleger fragen sich deshalb, warum das smarte Kapital genau jetzt zugreift, wenn die Kurse fallen. Die Bitcoin Prognose hängt an der Zinsentscheidung und an der Rückkehr der ETF-Zuflüsse. Spot-ETFs beendeten gerade eine Phase der Abflüsse und nahmen erstmals wieder frisches Geld auf. Dazu kommt das US-Iran-Friedensabkommen, dessen Unterzeichnung für den 19. Juni angesetzt ist. Ist die Akkumulation der Beginn einer Erholung?

Bitcoin Prognose vor dem Fed-Entscheid und der Rückkehr institutioneller Käufer

Bitcoin notiert laut CoinGecko bei rund 64.977 Dollar und liegt damit 1,8 Prozent unter dem Stand von gestern, aber 6,5 Prozent über dem Niveau der Vorwoche. Der Markt pausiert vor der Sitzung der US-Notenbank, deren Ergebnis heute am 17. Juni verkündet wird. Eine Beibehaltung des Leitzinses zwischen 3,50 und 3,75 Prozent gilt als nahezu sicher. Wichtiger als der Zins selbst ist der neue Zinsausblick und die Pressekonferenz von Fed-Chef Kevin Warsh. Die Märkte preisen laut CME FedWatch inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent für mindestens eine Zinserhöhung bis Jahresende ein.

Auf der Kette sammelten langfristige Halter im Juni 125.000 Bitcoin ein, und solche Akkumulationsphasen gingen in der Vergangenheit oft einer nachhaltigen Erholung voraus. Strategy hält nach einem Kauf über 100 Millionen Dollar nun insgesamt 846.842 BTC. Spot-ETFs beendeten 13 Tage mit Abflüssen von 4,4 Milliarden Dollar, als am 13. Juni 85,8 Millionen Dollar zuflossen, angeführt von BlackRocks IBIT.

Für die kommenden Tage sieht die Bitcoin Prognose von CoinDCX ein Ziel von 66.000 Dollar mit einer Spanne von 65.200 bis 66.250 Dollar. Andere Stimmen bleiben vorsichtig und verweisen auf mögliche neue Tiefs im weiteren Jahresverlauf. Die Bitcoin Prognose bleibt damit eng an die Zinsentscheidung und an die Stimmung am Gesamtmarkt gebunden. Große Halter kaufen also genau dann, wenn die breite Masse zögert und auf ein klares Signal wartet. Genau in diesem Umfeld suchen viele Anleger nach einem Einstieg, der seine Bewegung nicht erst nach der Zinsentscheidung beginnt.

Pepeto: Warum Vorverkaufs-Wallets die gleiche Logik nutzen wie Bitcoins 125.000-BTC-Käufer

Während Bitcoin-Wale in der Schwäche zukaufen, suchen Anleger nach der gleichen Frühphasen-Logik, die bei Bitcoin einst funktionierte, nur diesmal vor dem ersten Listing.

Pepeto ist ein Presale-Meme-Coin von einem früheren Binance-Experten und bringt ein funktionierendes Netzwerk mit, das es von Token unterscheidet, die nur einen Namen verkaufen. In das Projekt flossen bereits über 10 Millionen Dollar von Wallets, die genau dann Kapital einsetzten, als die Charts ihren dunkelsten Punkt erreichten. Der Token kostet im Vorverkauf 0,0000001871 Dollar, und der Abstand zwischen diesem Einstieg und dem späteren Listing-Preis ist das, worauf diese Wallets schauen. Die meisten Meme-Coins lassen ihre Halter zwischen Kauf und Listing ohne Funktion zurück, doch Pepeto hat Produkte gebaut, die heute schon auf der Kette laufen.

PepetoSwap erlaubt direkte Token-Tauschvorgänge im Netzwerk, ohne dass man auf eine separate Plattform wechseln muss. Die Bridge verbindet Ethereum, Solana und weitere Ketten zu einem Weg, sodass Kapital dorthin fließen kann, wo sich eine Chance zeigt. Der Risiko-Scanner prüft Verträge und erkennt gefährliche Muster, bevor ein Dollar hineinfließt, und gibt Haltern einen Schutz, den viele Presale-Token nicht bieten. Ein Audit von SolidProof bestätigte, dass der Vertrag sauber ist, weil die Prüfer den gesamten Code vor dem Start des Vorverkaufs kontrolliert und verifiziert haben.

Die Gesamtmenge liegt bei 420 Billionen Token und entspricht damit der ursprünglichen Menge von PEPE. Jedes Produkt läuft öffentlich einsehbar auf der Kette. Das erwartete Binance-Listing öffnet diesen Vorverkauf für den Handel an der Börse. Die Wallets, die früh eingestiegen sind, halten dann den Abstand zwischen ihrem Einstieg und dem Eröffnungskurs. Auf der Pepeto-Website bleibt dieses Fenster offen, bis das Listing jeden Token darin neu bewertet.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt einen Markt, in dem große Halter kaufen, während die breite Masse noch zögert. Pepeto gibt Anlegern die Netzwerk-Werkzeuge, um vor dem Börsenlisting einzusteigen, dort wo das Kapital bereits hindeutet. Bitcoin erreichte seine alten Höchststände allein über Größe und Zugang zur Börse, ohne eigene Meme-Coin-Produkte im Hintergrund. Pepeto hat PepetoSwap, eine Bridge und einen Risiko-Scanner, sodass mehr Produkte logisch weiter tragen können als gar keine. Mehr als 10 Millionen Dollar, die in der Angst zuflossen, zeigen, worauf diese Wallets setzen. Wer jetzt einsteigt, schließt sich dem an, was das Kapital bestätigt hat, während ein Warten bis nach dem Listing den frühen Vorteil kostet.

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