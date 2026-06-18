Das Unternehmen wird aufzeigen, wie entscheidend hochwertige, genau charakterisierte Bioproben für den Erfolg sowohl von neuen methodischen Ansätzen (NAMs) als auch von traditionellen Studien sind

BioIVT, der führende Anbieter von Bioprobenlösungen und globaler Forschungspartner für die Arzneimittel- und Diagnostikaentwicklung, gab heute bekannt, dass es sein breites Portfolio an ADME-Tox-Lösungen und seine Forschungskompetenz auf mehreren führenden Branchenveranstaltungen präsentieren wird, darunter der 2026 MPS World Summit und das 16.Europäische Treffen der ISSX.

Der MPS World Summit findet vom 26. bis 29. Mai 2026 in Washington, D.C., statt. Mitarbeiter von BioIVT stehen am Stand Nr. 115 zur Verfügung, um Forschungsfragen und -anforderungen zu erörtern, darunter die Aufbereitung, Handhabung und Nutzung der für mikrophysiologische Systeme (MPS) benötigten hochwertigen Gewebe und Zellen sowie die Durchführung von ADME-Studien und Bioanalysen. BioIVT bietet ein umfangreiches Sortiment an Kontroll- und Krankheitszustands-Biospezimen an, darunter SPHEROID-CERTIFIED-Hepatozyten -Hepatozyten sowie fortschrittliche HEPATOPAC-Co-Kulturen und HEPATOMUNE-Tri-Kulturen. Darüber hinaus wird Christian Smith, Wissenschaftler I, F&E bei BioIVT, ein Poster mit dem Titel "Therapeutische Umkehrung etablierter Steatose unter Verwendung von GalNAc-PNPLA3-siRNA im HEPATOPAC-Langzeit-Leber-Co-Kultursystem" präsentieren.

Die ISSX Europe findet vom 29. Juni bis 2. Juli 2026 in Basel, Schweiz, statt. Experten von BioIVT stehen am Stand Nr. 13 zur Verfügung, um die Produkte und Dienstleistungen von BioIVT zu erörtern, die auf die besonderen Anforderungen der ADME-Tox-Forschung zugeschnitten sind. Dr. Joanna E. Barbara, General Manager, ADME Services bei BioIVT, wird eine Thought-Leadership-Session mit dem Titel "Beyond CYP: In-vitro-Tools zur Erforschung des Gewebestoffwechsels eine Fallstudie zu einem GLP-1-Peptidwirkstoff". Darüber hinaus wird BioIVT drei Forschungsposter präsentieren, darunter:

"Bewertung des Stoffwechsels therapeutischer Peptidwirkstoffe in Hepatozyten, Leber-S9- und Lysosomen-Subzellulärfraktionen: Eine Fallstudie zu einem GLP-1-Rezeptoragonisten", präsentiert von Dr. Joanna E. Barbara. "Veränderungen der CYP2B6.6-Aktivität im Vergleich zu CYP2B6.1 sind substratabhängig", präsentiert von Brecken Calhoon, Associate Scientist bei BioIVT. "Erweiterung von In-vitro-Metabolismus-Methoden für kleine Moleküle auf Protein-Degrader", präsentiert von Dr. Tina Mueller, wissenschaftliche Beraterin für ADME-Tox-Dienstleistungen bei BioIVT.

Im Rahmen der fortlaufenden Bemühungen von BioIVT, Kunden mit biologischen Proben und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu versorgen, veranstaltet das Unternehmen am Mittwoch, den 24. Juni, um 12 Uhr EDT ein Webinar, das sich mit Protein-Degradern in der Wirkstoffforschung befasst. In diesem Webinar wird Mueller einen Überblick über Protein-Degrader geben und dabei insbesondere darauf eingehen, wie sie sich von herkömmlichen kleinmolekularen Wirkstoffen unterscheiden. Sie wird intern generierte In-vitro-ADME-Daten vorstellen und wichtige ADME-Merkmale, häufige Herausforderungen sowie wirksame Strategien zu deren Bewältigung hervorheben, um letztlich eine fundiertere Entscheidungsfindung in der präklinischen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Teilnehmer können sich für das kostenlose Webinar anmelden und weitere Details hier finden.

"Da sich zielgerichtete Protein-Degrader als leistungsstarke neue Therapieform etablieren, sehen wir das Potenzial, krankheitsverursachende Proteine anzugehen, die lange Zeit als 'nicht medikamentös behandelbar' galten", sagte Mueller. "Wir sind begeistert von den Fortschritten in diesem Bereich und freuen uns darauf, Forschern und Wissenschaftlern experimentelle Einblicke und wichtige Erkenntnisse für ihre Forschungsbedürfnisse zu liefern."

Weitere Informationen zu den bevorstehenden Veranstaltungen, an denen BioIVT teilnimmt, finden Sie hier.

Über BioIVT

BioIVT ermöglicht intelligentere Wissenschaft und beschleunigt medizinische Durchbrüche, indem es der Life-Science- und Diagnostikbranche hochwertige, personalisierte Lösungen für biologische Proben und Forschungsdienstleistungen bereitstellt. Wir sind spezialisiert auf Kontroll- und Krankheitsproben, darunter menschliche und tierische Gewebe oder Präparate, ADME-Tox-Produkte und Forschungsdienstleistungen, Zell- und Gentherapieprodukte, Blut und andere Körperflüssigkeiten. Unser einzigartiges Portfolio an klinischen Proben unterstützt direkt die Forschung im Bereich der Präzisionsmedizin und die Bemühungen zur Verbesserung der Patientenergebnisse, indem umfassende klinische Daten mit Spenderproben verknüpft werden. Durch die Kombination unserer technischen Expertise, unseres außergewöhnlichen Kundenservices und unseres unvergleichlichen Zugangs zu biologischen Proben dient BioIVT der Forschungsgemeinschaft als vertrauenswürdiger Partner bei ELEVATING SCIENCE. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bioivt.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

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