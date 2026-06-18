München (ots) -Die Nacht gehört den Werwölfen: Heute Abend wurde die ARD-Reality-Gameshow "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" beim Deutschen Entertainment Award 2026, der von der Produktionsallianz vergeben wird, in Köln in der Kategorie "Best Adaptation" ausgezeichnet. Damit erhielt sie den Preis für die beste Adaption eines internationalen Formats für den deutschen Markt.Iris Mayerhofer, BR-Unterhaltungschefin: "Mit 'Werwölfe' haben wir mit unseren Partnern von ITV Studios Germany und DreamSpark ein weltweit bekanntes Spielprinzip zu einem eigenständigen und zeitgemäßen Reality-Format für die ARD weiterentwickelt. Die Auszeichnung mit dem Deutschen Entertainment Award ist eine großartige Anerkennung für die leidenschaftliche und kreative Arbeit aller Beteiligten und unterstreicht, dass innovative Reality auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ihren Platz hat."Die Reality-Gameshow basiert auf dem beliebten Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" (Originaltitel: "Les Loups-Garous de Thiercelieux"), entwickelt von Philippe des Palliéres & Hervé Marly und erschienen bei ASMODEE. Lizenzgeber des Formats ist DreamSpark. Die erste Staffel von "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" wurde produziertvon ITV Studios Germany für die ARD Mediathek im Auftrag von BR, SWR und WDR, federführend ist der Bayerische Rundfunk."Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" - Staffel 1 ist jederzeit hier in der ARD Mediathek abrufbar. Staffel 2 startet im September 2026.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionPresse & MultiplikatorenkommunikationSusi LindlbauerE-Mail: susi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6297459