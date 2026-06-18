BERLIN, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proscenic, eine Marke für smarte Haushaltsreinigung, kündigt heute seine Prime-Day-Kampagne 2026 an. Im Mittelpunkt stehen vier Reinigungslösungen: Q8 Max+, Q10, P20 und F10 Ultra. Zwischen dem 23. und 26. Juni sind ausgewählte Nass- und Trockensauger, Akku-Staubsauger und Saugroboter mit Preisnachlässen von bis zu 40 % erhältlich.

Ein kontinuierlicher Fokus auf smartere Alltagsreinigung

Moderne Haushalte stehen vor immer vielfältigeren Anforderungen bei der täglichen Reinigung - von verschütteten Getränken und Küchenflecken bis hin zu Tierhaaren und feinem Staub. Die Prime-Day-Auswahl von Proscenic bietet für diese Herausforderungen passende Lösungen und hilft dabei, Reinigungsaufwand zu reduzieren sowie den Alltag effizienter zu gestalten.

Statt nur einen einzelnen Reinigungsbedarf abzudecken, umfasst das Sortiment Lösungen für Nass- und Trockenreinigung, kabelloses Staubsaugen sowie automatisierte Bodenpflege und bietet damit für unterschiedliche Haushalte die passende Reinigungslösung.

Proscenic Q8 MAX+ Saugroboter : (UVP 239,99 €, jetzt nur 149,99 €). Der Q8 MAX+ übernimmt das tägliche Saugen und Wischen weitgehend selbstständig und hilft dabei, den manuellen Reinigungsaufwand - insbesondere in größeren Haushalten - deutlich zu reduzieren.

: (UVP 239,99 €, jetzt nur 149,99 €). Der Q8 MAX+ übernimmt das tägliche Saugen und Wischen weitgehend selbstständig und hilft dabei, den manuellen Reinigungsaufwand - insbesondere in größeren Haushalten - deutlich zu reduzieren. Proscenic Q10 Saugroboter: (UVP 169,99 €, jetzt nur 137,26 €). Der Q10 übernimmt das tägliche Saugen selbstständig und bietet einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Saugroboter. Damit eignet er sich besonders für kleinere Wohnungen und für alle, die erstmals auf automatische Bodenreinigung setzen möchten.

Proscenic P20 Akku-Staubsauger : (UVP 189,99 €, jetzt nur 149,99 €). Der P20 sorgt für eine flexible Reinigung im Alltag und entfernt Staub, Krümel sowie Tierhaare zuverlässig von Hartböden, Teppichen, Polstermöbeln und schwer zugänglichen Bereichen.

: (UVP 189,99 €, jetzt nur 149,99 €). Der P20 sorgt für eine flexible Reinigung im Alltag und entfernt Staub, Krümel sowie Tierhaare zuverlässig von Hartböden, Teppichen, Polstermöbeln und schwer zugänglichen Bereichen. Proscenic F10 Ultra Nass- und Trockensauger: (UVP 209,99 €, jetzt nur 169,56 €). Der F10 Ultra vereint Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang und wurde speziell für die Reinigung von Hartböden entwickelt. Er entfernt verschüttete Flüssigkeiten, Küchenflecken sowie alltägliche nasse und trockene Verschmutzungen effizient.





Mit den Prime-Day-Angeboten bietet Proscenic passende Lösungen für unterschiedliche Reinigungsanforderungen im Haushalt - vom automatisierten Saugen und Wischen bis hin zur flexiblen Reinigung von Hartböden und Polstermöbeln.Die Angebote sind während des Aktionszeitraums auf Amazon verfügbar. Preise, Coupons und Verfügbarkeit können je nach Markt variieren. Maßgeblich sind die Angaben auf den jeweiligen Produktseiten zum Zeitpunkt des Kaufs.

Mit den Prime-Day-Angeboten möchte Proscenic Verbraucherinnen und Verbrauchern den Zugang zu modernen Reinigungslösungen erleichtern und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Haushaltsreinigung effizienter zu gestalten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter: marketing.de@proscenicmkt.com.

Über Proscenic

Proscenic entwickelt seit 2013 intelligente Reinigungslösungen für moderne Haushalte. Das Produktportfolio umfasst Akku-Staubsauger, Nass- und Trockensauger sowie Saugroboter und bietet passende Lösungen für unterschiedliche Reinigungsanforderungen im Alltag.

Contact: Zhu Judy, marketing.de@proscenicmkt.com