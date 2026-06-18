Die Laprophan Group, Pionier und einer der führenden Pharmakonzerne Marokkos, gab heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Rivopharm bekannt, einem in der Schweiz ansässigen Pharmaunternehmen, das sich auf Spezialmedikamente, die Entwicklung von Zulassungsunterlagen, komplexe Formulierungen und pharmazeutische Lösungen mit Mehrwert spezialisiert hat und über eine eigene industrielle Produktionsstätte verfügt. Die finanziellen Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Rivopharm erzielt einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen US-Dollar.

Die Übernahme stellt einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung von Laprophan dar und ist die erste Akquisition der Gruppe in Europa. Die Transaktion stärkt die europäische Präsenz von Laprophan erheblich und treibt das Ziel des Unternehmens voran, eine differenzierte internationale Pharmaplattform aufzubauen, die sich über Europa, Afrika, den Nahen Osten und ausgewählte globale Märkte erstreckt.

Die Übernahme erfolgte über Europhan, die in Luxemburg ansässige europäische Plattform von Laprophan, und untermauert damit das langfristige Ziel des Konzerns, seine internationale Expansion von einem strategischen europäischen Drehkreuz aus zu gestalten.

Laprophan verfügt bereits über eine internationale Präsenz durch seine Niederlassungen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Elfenbeinküste. Mit der Übernahme von Rivopharm erweitert der Konzern sein Portfolio um eine strategische europäische Plattform, die den Produktions- und Entwicklungsstandort von Rivopharm in der Schweiz sowie dessen europäische Tochtergesellschaften umfasst, darunter insbesondere Rivopharm UK im Vereinigten Königreich, Holsten Pharma in Deutschland und Sanoswiss in Litauen. Durch diese erweiterte Präsenz kann Laprophan seine direkte Präsenz in Europa ausbauen und gleichzeitig von einem Produktportfolio profitieren, das weltweit in mehr als 30 Ländern vermarktet wird.

Durch diesen Zusammenschluss werden zwei sich hervorragend ergänzende Unternehmen mit unterschiedlichen geografischen Präsenzbereichen, starken industriellen Kompetenzen sowie bedeutenden kommerziellen, regulatorischen und operativen Synergien vereint. Die Transaktion stärkt die Kompetenzen von Laprophan in den Bereichen pharmazeutische Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einschließlich Lizenzpartnerschaften mit einigen der größten Generikaunternehmen und stärkt zugleich die Fähigkeit von Rivopharm, seine internationale Expansion voranzutreiben.

Die Integrationsmaßnahmen sind bereits im Gange, wobei beide Organisationen eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Umsetzung gemeinsamer strategischer Prioritäten zu beschleunigen. Die erste Integrationsphase verläuft planmäßig und stärkt das Vertrauen der Unternehmensleitung in die strategische, operative und kulturelle Angleichung der beiden Unternehmen weiter.

Die Transaktion stellt zudem einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung von Laprophan dar von einem führenden marokkanischen Pharmakonzern, der bereits über eine internationale Präsenz verfügt, hin zu einer zunehmend internationalen Pharmaplattform mit einer weiteren Diversifizierung des Geschäftsmodells und einer wachsenden Präsenz im attraktiven B2B-Pharmasegment.

Dr. Farid Bennis, Chairman der Laprophan Group, erklärte:

"Diese Übernahme ist ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte von Laprophan. Sie markiert eine neue Etappe in unserem Bestreben, einen internationalen Pharmakonzern mit Wurzeln in Marokko aufzubauen, der über starke industrielle Kapazitäten, wissenschaftliche Expertise und ein langfristiges Engagement für die Verbesserung des Zugangs zu hochwertigen Arzneimitteln verfügt.

Seit mehr als 75 Jahren wächst Laprophan auf einem soliden Fundament: industrielle Exzellenz, vertrauensvolle Beziehungen zu Fachkräften im Gesundheitswesen und ein kontinuierliches Bekenntnis zur Innovation. Mit Rivopharm machen wir einen strategischen Schritt nach vorne, indem wir eine anerkannte europäische Plattform mit ergänzenden industriellen, technischen und regulatorischen Kompetenzen integrieren.

Diese Kombination stärkt unsere internationale Präsenz, diversifiziert unser Geschäftsmodell und beschleunigt unsere Entwicklung im B2B-Pharmasegment. Gemeinsam sind Laprophan und Rivopharm gut positioniert, um einen stärkeren, wettbewerbsfähigeren und diversifizierteren Pharmakonzern aufzubauen, der in der Lage ist, Partner und Patienten in zahlreichen Märkten zu versorgen."

Piero Poli, CEO von Rivopharm, erklärte:

"Rivopharm wurde mit einem klaren Ziel gegründet: eine unabhängige europäische Pharmaplattform zu schaffen, die Innovation, Entwicklungskompetenz, herausragende Fertigungsqualität und internationale Partnerschaften vereint. Heute heben wir diese Vision durch den Zusammenschluss mit Laprophan auf die nächste Stufe. Gemeinsam bringen wir sich hervorragend ergänzende Kompetenzen, eine starke unternehmerische Kultur und ein gemeinsames Bekenntnis zur langfristigen Wertschöpfung ein. Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere internationale Expansion zu beschleunigen, neue Chancen für unsere Produkte und Partner zu erschließen und einen diversifizierten Pharmakonzern mit wahrhaft globaler Reichweite aufzubauen. Ich bin besonders stolz darauf, dass die Mitarbeiter, die Kompetenzen und die europäische Präsenz von Rivopharm eine zentrale Rolle bei der Gestaltung dieses spannenden neuen Kapitels spielen werden."

BNP Paribas fungierte als exklusiver Finanzberater von Laprophan, während A&O Shearman als Rechtsberater tätig war.

Pharmacloud erbrachte gemeinsam mit Jenson and Orbsen Dienstleistungen im Bereich der kommerziellen, regulatorischen und operativen Due Diligence, während PwC Dienstleistungen im Bereich der finanziellen, steuerlichen, personalbezogenen und pensionsbezogenen Due Diligence erbrachte.

Rothschild Co fungierte als exklusiver Finanzberater von Rivopharm, während White Case als Rechtsberater tätig war. PwC erbrachte Dienstleistungen im Bereich der finanziellen Due Diligence.

Über Rivopharm

Rivopharm ist ein in der Schweiz ansässiges Pharmaunternehmen, das sich auf Spezialmedikamente, die Entwicklung von Zulassungsunterlagen, komplexe Formulierungen und pharmazeutische Lösungen mit Mehrwert spezialisiert hat und über eine eigene industrielle Produktionsstätte verfügt.

Das Unternehmen verwaltet ein eigenes Portfolio von rund 125 Molekülen und fast 1.500 Artikelnummern, die in mehr als 30 Ländern weltweit vertrieben werden. Rivopharm erzielt einen Jahresumsatz von rund 100 Millionen US-Dollar

Rivopharm betreibt eine hochmoderne, von der FDA, der TGA, Swissmedic und der EU zugelassene Produktionsstätte in Lugano, Schweiz, und ist über mehrere europäische Tochtergesellschaften direkt vor Ort vertreten. Zu den wichtigsten Tochtergesellschaften zählen Rivopharm SA in der Schweiz, Rivopharm UK im Vereinigten Königreich, Holsten Pharma in Deutschland und Sanoswiss in Litauen.

Diese europäische Plattform ermöglicht es Rivopharm, pharmazeutische Entwicklung, Herstellung, Dossiermanagement, Vermarktung und B2B-Partnerschaften auf internationaler Ebene zu vereinen. Rivopharm hat sich auf den wichtigsten europäischen Märkten etabliert und arbeitet im Rahmen seiner B2B-Aktivitäten, seiner Auslizenzierungen und der Entwicklung von Zulassungsunterlagen mit führenden Pharmaunternehmen zusammen.

Über Laprophan

Das vor mehr als 75 Jahren gegründete Unternehmen Laprophan ist der Pionier und einer der führenden Pharmakonzerne Marokkos mit einem breit gefächerten Portfolio von mehr als 500 Produkten in 14 Therapiebereichen und einem Umsatz von über 250 Millionen US-Dollar.

Die Laprophan Group besteht aus Laprophan, Amanys Pharma, Botanic und Europhan

Die Group profitiert von ihrer langjährigen Präsenz in Marokko und ihrer internationalen Ausrichtung durch ihre Niederlassungen in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Elfenbeinküste sowie durch ihre Aktivitäten in ganz Afrika, im Nahen Osten und auf ausgewählten globalen Märkten.

Laprophan gilt als zuverlässiger Partner für medizinisches Fachpersonal, Gesundheitsbehörden und internationale Pharmaunternehmen. Die Group verfolgt eine langfristige Strategie zum Aufbau einer diversifizierten internationalen Pharmaplattform, die industrielle Kompetenzen, Portfolioentwicklung, geografische Expansion und strategische Partnerschaften vereint.

*Quelle: AETOSWire

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