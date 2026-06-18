Bitcoin News am FOMC-Tag: 250.000 BTC zwischen 59.000 und 67.000 Dollar akkumuliert

Anzeige / Werbung

Am 17. Juni 2026 blickt der gesamte Kryptomarkt auf Washington, denn Kevin Warsh leitet heute seine erste Zinsentscheidung als Fed-Vorsitzender. Der Bitcoin-Kurs stabilisierte sich bei 65.829 Dollar, nachdem er Anfang Juni kurzzeitig unter 64.000 Dollar gefallen war und Liquidationen von über 1,1 Milliarden Dollar ausgelöst hatte. Glassnode-Daten zeigen, dass Käufer in den vergangenen Wochen mehr als 250.000 BTC zwischen 59.000 und 67.000 Dollar akkumuliert haben. Die Bitcoin News des Tages drehen sich um die Frage, ob der Dot Plot einen Weg zu Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte öffnet oder die Märkte weiter im Ungewissen lässt. Welche Rolle spielt die Akkumulation auf diesem Niveau für den weiteren Kursverlauf? SpaceX hält nach seinem historischen Börsengang 18.712 BTC im Wert von über einer Milliarde Dollar. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 20 in extremer Angst.

Bitcoin News: Warsh-Debüt mit Akkumulations-Signal und SpaceX-BTC-Beständen

Kevin Warsh wurde am 22. Mai als 17. Fed-Vorsitzender vereidigt und leitet heute die zweitägige FOMC-Sitzung laut CoinGape. Das CME-FedWatch-Tool zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 97,4 Prozent für eine Zinspause bei 3,50 bis 3,75 Prozent, und nur 2,6 Prozent der Händler rechnen mit einer Senkung. Eine Reuters-Umfrage ergab, dass 72 von 102 Ökonomen keine Änderung bis Jahresende erwarten, da die Inflation über dem Zielwert liegt und die Energiepreise erhöht sind. Die heutigen Bitcoin News werden von der Pressekonferenz um 20:30 Uhr MESZ bestimmt, bei der Warsh seine geldpolitische Haltung erstmals öffentlich darlegt.

Glassnode-Daten zeigen laut OKX, dass Käufer über 250.000 BTC zwischen 59.000 und 67.000 Dollar akkumuliert haben, und der Accumulation Trend Score erreichte den stärksten Wert der aktuellen Korrektur. SpaceX hält nach seinem Nasdaq-Börsengang 18.712 BTC im Wert von über einer Milliarde Dollar, und BlackRock legte einen neuen Bitcoin-Income-Fonds auf, der Erträge aus der BTC-Volatilität generiert. Die Bitcoin News der vergangenen Woche zeigen institutionelle Zuflüsse trotz Makro-Unsicherheit, denn Spot-ETF-Käufe kehrten am 15. Juni mit 85,8 Millionen Dollar zurück. Der Accumulation Trend Score von Glassnode erreichte den stärksten Wert seit Oktober 2025, und Retail- sowie Whale-Kohorten kaufen auf dem gleichen Niveau.

CoinDCX setzt die wöchentliche Bitcoin News Spanne bei 65.200 bis 66.000 Dollar mit Widerstand bei 67.000 Dollar. Changelly prognostiziert 87.000 Dollar bis Oktober und 92.000 Dollar bis Dezember im Basisszenario. Der RSI bei 43,85 signalisiert neutrale Bedingungen, und der MACD bleibt negativ. Vom aktuellen Niveau bei 65.829 Dollar liefert das Jahresziel von 92.000 Dollar in den Bitcoin News einen Anstieg von 40 Prozent, ein Ergebnis, das Monate braucht, während Presale-Einstiege mit einem festen Listing auf einem anderen Zeitplan arbeiten.

Pepeto: Der Presale, den die Fed nicht verzögern kann

Bitcoin bewegt sich mit jeder Makro-Schlagzeile, und genau deshalb tragen Presale-Einstiege mit festem Listing-Termin eine andere Rendite-Struktur. Pepeto erfüllt diese Rolle, denn das Netzwerk wartet nicht auf günstige Bedingungen, sondern bietet eine vollständige Börse, deren Listing den ersten Handelspreis unabhängig von der Fed setzt.

Die Cross-Chain-Bridge von Pepeto transferiert Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten und löst das Problem, mit dem BTC-Halter konfrontiert sind, wenn Gasgebühren ihre Positionen bei jedem Transfer schmälern. Der Risiko-Scanner prüft jeden Vertrag, bevor Kapital eingesetzt wird, und bietet Wallets einen Schutz, den die meisten Handelsplattformen nicht liefern. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklungsteam und bringt Erfahrung aus dem Aufbau einer der weltweit größten Krypto-Börsen mit. Diese Kombination aus Brückentechnologie und Risikobewertung bildet die technische Grundlage, auf der das bevorstehende Listing aufbaut.

Jeder Vertrag hat ein vollständiges SolidProof-Audit durchlaufen, bei dem der gesamte Code vor dem Start geprüft und bestätigt wurde. Über 10 Millionen Dollar flossen in den Presale bei einem Preis von 0,0000001871 Dollar, während BTC durch die 60.000-Dollar-Marke fiel, und dieses Timing zeigt, dass die Käufer kalkulierten statt spekulierten. Pepeto nutzt den gleichen 420-Billionen-Token-Supply wie der ursprüngliche Pepe Coin, der ohne ein einziges Produkt eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar erreichte, und die Pepeto-Plattform ergänzt ihn mit einer bereits laufenden Handelsinfrastruktur.

Der Presale sichert diese Position, weil der Einstieg nur bis zum Börsenstart existiert, und jede gefüllte Phase bestätigt die Überzeugung der Wallets, die sich positionieren, während die Bitcoin News auf Warshs Worte warten. Die heutige FOMC-Entscheidung bewegt den BTC-Kurs möglicherweise um wenige Prozent, doch der Abstand zwischen Presale-Preis und Listing-Kurs bildet eine grundlegend andere Ausgangslage für Anleger.

Die Bitcoin News des Tages drehen sich um den größten Namen im Kryptomarkt und Kursziele, die eine Kombination aus Fed-Signal, ETF-Zuflüssen und Zyklusdynamik brauchen. Pepeto bietet den Einstieg, den die frühesten Wallets fanden, als BTC durch 60.000 Dollar fiel. Über 10 Millionen Dollar Presale-Zufluss bestätigten diese Kalkulation, und eine funktionierende Börse hinter dem Token unterscheidet diesen Presale von jedem anderen Projekt. Der Einstiegspreis verschwindet, sobald das Listing einen Marktpreis setzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen