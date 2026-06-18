FlexGen baut seine Marktführerschaft aus, indem es sein Energiemanagementsystem einschließlich Kraftwerkssteuerung, Analytik, SCADA auf Standortebene, Integrationsmöglichkeiten und Lebenszyklus-Dienstleistungen in Europa einführt, um die Einspeisebeschränkungen bei erneuerbaren Energien zu reduzieren und die steigende Nachfrage zu decken.

Der Eintritt von FlexGen in den europäischen Markt verbessert die Betriebsleistung, erhöht die Verfügbarkeit und erschließt höhere Renditen für Betreiber von Batteriespeichern.

Die HybridOS-Software von FlexGen kann die Standortleistung maximieren, Ausfallzeiten reduzieren und die Lebensdauer von Energiespeicheranlagen verlängern, indem sie Projektinhabern Echtzeitdaten und Einblick in den Zustand und die Betriebsbereitschaft der Anlagen bietet.

FlexGen Power Systems, LLC. ("FlexGen"), ein führender Anbieter von Batteriespeicherlösungen und Energiemanagement-Software, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein globales Geschäft weiter ausbaut, indem es seine Präsenz in Europa stärkt, um die Batteriespeicherkapazität in den lokalen Netzen zu erhöhen und so die Versorgungssicherheit und die Erschwinglichkeit von Energie zu fördern. FlexGen bietet dem europäischen Markt sein Energiemanagementsystem an, das Kraftwerkssteuerungen (PPC), Analysen sowie Überwachungs-, Steuerungs- und Datenerfassungssysteme (SCADA) auf Standortebene umfasst, sowie Dienstleistungen wie Lebenszyklus-Services, Integrationsmöglichkeiten und führende Lösungen für Rechenzentren, um die Betriebsleistung zu verbessern, die Verfügbarkeit zu erhöhen und höhere Renditen für Entwickler und Betreiber von Batteriespeichern zu erzielen.

"Angesichts steigender Energiepreise, hoher Einspeisebeschränkungen und einer steigenden Nachfrage durch die Elektrifizierung in Europa werden die fortschrittlichen Software-Lösungen und Dienstleistungen von FlexGen die Herausforderungen der lokalen Netze bewältigen und Lösungen für Energieunabhängigkeit, Versorgungssicherheit und Erschwinglichkeit bieten", sagte Mike Wallace, Geschäftsführer für Europa bei FlexGen. "Europa stellt für FlexGen eine bedeutende Wachstumschance dar, und ich freue mich darauf, unser Team auszubauen, um dem Markt hochverfügbare, leistungsstarke Batteriespeicher anzubieten nicht nur für eigenständige und gemeinsam genutzte BESS, sondern auch für Rechenzentrumsanwendungen."

FlexGen baut seine Präsenz bei Kunden aus Projekte in den nordischen Ländern, Großbritannien, Portugal und der Ukraine laufen

FlexGen hat Aufträge in Großbritannien, Finnland und Schweden erhalten, um durch seine Software- und Dienstleistungsangebote die Verfügbarkeit zu steigern, Risiken zu reduzieren und das Anlagenmanagement zu verbessern. Diese Projekte werden in der Lage sein, überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen zu speichern und bei hohem Bedarf und Preisspitzen wieder abzugeben.

Für den Rechenzentrumsmarkt können die Lösungen von FlexGen in Verbindung mit praktischer Erfahrung bei der Steuerung von Batteriespeichern in Kombination mit Gasturbinen die Netzanbindung beschleunigen, die Betriebskosten senken, zuverlässige Umschaltungen gewährleisten und die Stromqualität sichern sowie transiente KI-Lasten und die Anforderungen von LLMs fachkundig verwalten.

Das FlexGen-Team in Europa verfügt über fundiertes Fachwissen

Das europäische Team von FlexGen wird von Mike Wallace geleitet, der über mehr als 30 Jahre globale Führungserfahrung in seiner Rolle als Geschäftsführer für Europa mitbringt. Mike Wallace kommt mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), globale Geschäftsentwicklung und softwaregesteuerte Energielösungen zu FlexGen und verfügt über die nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmen weltweit zu skalieren und zu transformieren.

"Aufbauend auf unseren starken Beziehungen und unserer wachsenden Marktpräsenz sind wir bestrebt, gemeinsam mit unseren Kunden mehr Energiekapazität zu schaffen und marktspezifische Anforderungen durch Batteriespeicher- und Solarprojekte in ganz Europa zu erfüllen", fügte Mike Wallace hinzu.

FlexGen konzentriert sich auf den Aufbau eines lokalen Expertenteams zur Unterstützung von Batteriespeicherprojekten und beschäftigt Mitarbeiter in Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, Polen und bald auch in Deutschland. Das Unternehmen treibt zudem die UL-Prüfungen und die VDE-Prototypenzertifizierung zügig voran, um sein Angebot in verschiedenen Märkten auf dem gesamten Kontinent, wie beispielsweise in Deutschland, zu stärken.

FlexGens führende Software und Dienstleistungen erhöhen die Verfügbarkeit und erschließen neue Einnahmequellen

Das HybridOS von FlexGen ist ein hardwareunabhängiges Energiemanagementsystem (EMS), das Steuerungsfunktionen, Analysen sowie SCADA- und PPC-Funktionen auf Standortebene umfasst. Es bietet fortschrittliche Analysen und KI-gestützte Erkenntnisse, die es Betreibern von Energiespeichern ermöglichen, vielfältige Strommarktstrategien umzusetzen und verschiedene Erzeugungsformen zu integrieren, wodurch die Netzstabilität und die wirtschaftlichen Erträge gesteigert werden. HybridOS maximiert die Standortleistung, reduziert Ausfallzeiten und verlängert die Lebensdauer von Energiespeicheranlagen, indem es Echtzeitdaten und Transparenz über den Zustand und die Betriebsbereitschaft der Anlagen liefert. In Kombination mit Lebenszyklus-Services, proaktiver Fernüberwachung und Analysen kann diese fortschrittliche Software eine branchenführende Verfügbarkeit von 99 auf Standortebene erzielen, was den Anlagenbesitzern zusätzliche Umsatzmöglichkeiten eröffnet.

Weitere Informationen über die Aktivitäten von FlexGen in Europa erhalten Sie vom 23. bis 25. Juni am Stand B2.111 auf der Smarter E Europe in München oder auf unserer Website: https://www.flexgen.com/.

Über FlexGen Power Systems, LLC. FlexGen bietet branchenführende Software und Dienstleistungen für die Bereitstellung, Verwaltung und Optimierung von Batterie-Energiespeichersystemen. FlexGen nutzt jahrzehntelange Expertise in den Bereichen Software, Engineering und Beschaffung, um die schwierigsten Energieherausforderungen von heute zu lösen und so den Übergang zu einem modernen Stromnetz zu ermöglichen. Die Energiemanagement-Software FlexGen HybridOS lässt sich nahtlos in die Systeme aller Batterie-OEMs integrieren und bietet fortschrittliche Analysen sowie KI-gestützte Erkenntnisse, die es Betreibern von Energiespeichersystemen ermöglichen, vielfältige Strommarktstrategien umzusetzen und verschiedene Erzeugungsformen zu integrieren, wodurch die Netzstabilität und die wirtschaftliche Rentabilität gesteigert werden. Mit einer Leistung von über 25 GWh und mehr als 200 Energiespeichersystemen in über 10 Ländern genießt FlexGen das Vertrauen der technisch und wirtschaftlich anspruchsvollsten Entwickler, Energieversorger, Netzbetreiber, Regierungsbehörden und Industrieunternehmen weltweit.

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