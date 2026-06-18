Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM), ein führender Innovator im Bereich aktiver Outdoor-Bekleidung, -Schuhe, -Accessoires und -Ausrüstung, gab heute bekannt, dass Joe Vernachio der nächste President von SOREL werden wird. Das 1962 gegründete Unternehmen SOREL ist ein führender Anbieter von Funktions- und Lifestyle-Schuhen, die sich sowohl in der Tundra als auch auf den Straßen von New York City tragen lassen.

"Wir freuen uns sehr, Joe Vernachio wieder in der Columbia Sportswear-Familie willkommen zu heißen", sagte Tim Boyle, CEO und Vorstandsvorsitzender. "Joe ist eine hervorragende Führungspersönlichkeit, die auf der großartigen Arbeit, dem Talent und der Dynamik bei SOREL aufbauen kann."

Herr Vernachio leitete mehrere Jahre lang die Marke Mountain Hardwear, bis er das Unternehmen verließ, um zunächst als COO und schließlich als CEO von Allbirds tätig zu werden. Zu seinem beruflichen Werdegang zählen zudem eine Tätigkeit als Global Vice President für Produkt und Betrieb bei The North Face sowie Schlüsselpositionen bei Nike, Spyder, Roots, Calvin Klein und Patagonia.

"Joe ist eine kundenorientierte, teamorientierte Führungspersönlichkeit mit einer tiefen Leidenschaft für das Produkt- und Marken-Storytelling. Seine Energie, sein Fachwissen und seine bewährte Führungsstärke werden dazu beitragen, ein skalierbares Wachstum und eine bedeutende Markenexpansion für SOREL voranzutreiben", sagte Craig Zanon, EVP für Europe Direct, Asia Direct und Emerging Brands.

Herr Vernachio wird am 22. Juni 2026 seine Tätigkeit aufnehmen.

Über Columbia Sportswear Company:

Die Columbia Sportswear Company hat ein Portfolio von Marken für ein aktives Leben zusammengestellt und ist damit weltweit führend in der Branche für Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Ausrüstung für einen aktiven Lebensstil. Das Unternehmen wurde 1938 in Portland, Oregon, gegründet und vertreibt seine Marken heute in rund 90 Ländern. Neben der Marke Columbia gehören auch die Marken Mountain Hardwear, SOREL und prAna zur Columbia Sportswear Company. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites des Unternehmens unter www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.SOREL.com und www.prana.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Erwartungen, Prognosen oder Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Wachstums der Marke Columbia und des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Wörter wie "werden", "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "sollten", "können" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder nehmen Bezug auf zukünftige Daten. Die Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Unternehmens werden in gutem Glauben ausgedrückt und es wird davon ausgegangen, dass sie auf einer vernünftigen Grundlage beruhen. Jede zukunftsgerichtete Aussage ist jedoch mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, der im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q unter der Überschrift "Risikofaktoren" beschrieben sind, sowie solche, die in anderen vom Unternehmen eingereichten Berichten, einschließlich Berichten auf Formular 8-K, beschrieben wurden oder werden könnten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen oder Änderungen in Bezug auf Ereignisse, Umstände oder seine Erwartungen widerzuspiegeln. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, die Auswirkungen all dieser Faktoren oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von denen in einer zukunftsgerichteten Aussage abweichen, vorherzusagen oder zu bewerten.

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Sr. Director, Corporate Communications

Columbia Sportswear Company

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