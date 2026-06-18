Polygon Prognose nach zkEVM-Abschaltung und Mastercard-Deal bei 0,077 Dollar

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Polygon schaltete am 15. Juni 2026 den Sequencer seines zkEVM-Mainnets ab und setzte damit ein Zeichen, das viele Anleger überraschte. Der Schritt fällt in eine Phase, in der POL bereits 94 Prozent unter seinem Allzeithoch von 1,29 Dollar notiert und die Marktkapitalisierung unter eine Milliarde Dollar gerutscht ist. Gleichzeitig wickelt Mastercard seit dem 3. Juni Kartenzahlungen über Polygon in regulierten Stablecoins ab, auch an Wochenenden und Feiertagen. Die Polygon Prognose steht vor einem klaren Widerspruch, denn die Technologie wächst, aber der Token fällt weiter. Warum reagiert der Kurs nicht auf reale Adoption, und was passiert mit Anlegerkapital in einem solchen Umfeld? Der Fear-and-Greed-Index steht bei 18 in extremer Angst, und diese Phase entscheidet, wohin das Kapital wirklich fließt.

Polygon Prognose unter Druck nach Sequencer-Shutdown und Stablecoin-Offensive

Polygon Labs bestätigte am 15. Juni die Abschaltung des zkEVM-Sequencers laut MetaMask. Nutzer müssen ihre Vermögenswerte über Bridges in andere Netzwerke transferieren. Die Entscheidung markiert eine strategische Neuausrichtung auf den Open Money Stack, ein einheitliches System für Stablecoin-Zahlungen, das Anfang Juni in die technische Vorschau ging. Mastercard wickelt seit dem 3. Juni Kartentransaktionen auf Polygon mit regulierten Stablecoins ab und beseitigt damit Bankenschlusszeiten an Wochenenden und Feiertagen. Die Polygon Prognose hängt davon ab, ob diese Partnerschaften tatsächlich Handelsvolumen auf die Blockchain bringen.

POL notiert laut CoinMarketCap am 17. Juni bei 0,077 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 819 Millionen Dollar und einem Allzeittief unter dem neuen Ticker von 0,071 Dollar am 5. Juni. An diesem Tag verlor der Token innerhalb von 18 Stunden rund 11 Prozent, als eine breit angelegte Liquidationskaskade über 1,12 Milliarden Dollar an gehebelten Positionen im gesamten Kryptomarkt auflöste.

Die Polygon Prognose leidet unter dem Abfluss von TVL und der Konkurrenz anderer Layer-2-Lösungen, obwohl das Netzwerk unter dem Gigagas-Upgrade 3.800 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet und im Februar 100 Millionen POL-Token verbrannt hat. In DeFi-Protokollen auf Polygon sind laut DefiLlama noch rund 1,1 Milliarden Dollar an Gesamtwert gebunden, und die Stablecoin-Marktkapitalisierung auf der Blockchain beträgt 3,7 Milliarden Dollar.

Changelly setzt die maximale Polygon Prognose für 2026 bei 0,076 Dollar mit einem Durchschnitt bei 0,075 Dollar. CoinCodex modelliert 0,28 Dollar bis Jahresende in einem optimistischen Szenario. Selbst eine Verdopplung vom aktuellen Niveau auf 0,16 Dollar würde das Portfolio eines Anlegers kaum verändern. Dieser Trend verdeutlicht, dass Netzwerk-Erfolg und Token-Performance in diesem Zyklus auseinanderlaufen, und diese Lücke definiert, wo die echten Chancen in Krypto gerade liegen.

Pepeto: Die Plattform hinter dem Presale

Wenn ein Netzwerk wie Polygon institutionelle Partner gewinnt und der Token trotzdem fällt, entstehen die besten Einstiege dort, wo der Markt noch keinen Preis festgelegt hat. Pepeto füllt genau diese Rolle mit einer vollständigen Handelsplattform.

Gebührenfreie Swaps auf PepetoSwap und eine Cross-Chain-Bridge, die Vermögenswerte zwischen Netzwerken ohne Kosten transferiert, haben Kapital von Wallets angezogen, die normalerweise nur in Bitcoin und Ethereum investiert sind. Doch die Werkzeuge stehen hinter einem finanziellen Aufbau, den Analysten als den klarsten Presale-Einstieg des aktuellen Zyklus einordnen. In einem Markt, in dem die meisten Coins ohne funktionierende Produkte gehandelt werden, liefert dieses Projekt konkrete Werkzeuge, die bereits im Einsatz sind.

Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe Coin setzte den Presale-Preis bei 0,0000001871 Dollar fest, und das bevorstehende Börsen-Listing verändert diesen Preis dauerhaft. Vor dem Presale-Start ließ das Team ein vollständiges Audit durch SolidProof durchführen, bei dem jeder Smart Contract der Pepeto-Plattform einzeln verifiziert wurde. Diese Prüfung gibt Anlegern eine unabhängige Bestätigung, dass der Code den veröffentlichten Spezifikationen entspricht. Analysten betrachten die Differenz zwischen Einstiegspreis und Listing-Kurs als den Faktor, der diesen Presale von jeder Polygon Prognose als Anlage trennt.

Das Zeitfenster für diesen Einstieg wird mit jeder gefüllten Phase kleiner, und über 10 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale während des breiteren Markteinbruchs. Sobald der Token den offenen Handel erreicht, erwarten Analysten eine schnelle Kursbewegung, die den Abstand zwischen Presale-Preis und erstem Marktpreis abbildet. Die Polygon Prognose zeigt begrenzte Renditen von einem tiefen Ausgangspunkt, doch dieser Presale arbeitet mit einem festen Listing-Termin als Katalysator. Die Wallets, die während des Einbruchs eingestiegen sind, setzen auf den Abstand zwischen Einstiegspreis und erstem Handelskurs.

Die Polygon Prognose sieht POL bei 0,077 Dollar mit realer Adoption, aber ohne den Weg zu einer Rendite, die ein Portfolio grundlegend verändern kann. Mastercard vertraut dem Netzwerk genug, um darauf abzuwickeln, aber ein Token 94 Prozent unter seinem Höchstwert trägt nicht das Aufwärtspotenzial, das ein Presale vor dem ersten Listing bietet. Der Presale-Preis steht einem Börsen-Listing gegenüber, das einen neuen Boden setzt, und jede Wallet, die vor diesem Moment einsteigt, hält die Position, die das Listing belohnt. Dieses Zeitfenster bleibt nur offen, bis der Marktpreis den Presale-Preis ablöst.

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