Neue Energie tanken mit Hi*Ball Sparkling Energy Water: Der innovative Energydrink kombiniert natürliches Koffein und funktionelle Inhaltsstoffe mit vollem Geschmack - ohne Zucker, ohne Kalorien und ohne Kompromisse.

Hi*Ball feiert Debüt auf dem Barcode Festival vor landesweiter Einführung in Großbritannien

LONDON, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hi*Ball Energy, die Marke für prickelndes Energy Water von Tilray Brands, Inc. (NASDAQ: TLRY; TSX: TLRY), das ohne Zucker, Kalorien oder künstliche Süßstoffe für einen belebenden Effekt sorgt, feiert ihren offiziellen Marktstart in Großbritannien.

Hi*Ball ist ab sofort über Amazon UK und www.BrewDog.com erhältlich und bietet eine erfrischende Alternative zu herkömmlichen Energydrinks und Kaffee. Jede 330-ml-Dose enthält kohlensäurehaltiges Wasser, 100 mg natürliches Koffein1, B-Vitamine (B3, B5, B6 und B12), Guarana und Ginseng und liefert funktionelle Energie für einen aktiven Alltag - ohne Zucker, Kalorien oder künstliche Süßstoffe.

Verbraucher erwarten heute von Erfrischungsgetränken mehr als reine Flüssigkeitszufuhr. Entsprechend gewinnen funktionelle Getränke und Energy-Produkte weiter an Bedeutung, während Gesundheitsaspekte bei Kaufentscheidungen zunehmend den Ausschlag geben. Vor diesem Hintergrund zählen "Functional Energydrinks" und "Functional Water" zu den dynamischsten Wachstumssegmenten im britischen Markt für Erfrischungsgetränke. Gleichzeitig sind mehr als ein Drittel der britischen Energydrink-Konsumenten der Ansicht, dass herkömmliche Produkte zu viel Zucker, zu viele Kalorien oder zu viele künstliche Zutaten enthalten2. Entsprechend steigt die Nachfrage nach Getränken mit natürlicheren Zutaten und zusätzlichem funktionellem Nutzen.

Genau hier setzt Hi*Ball an und erfüllt die Anforderungen einer neuen Generation von Energydrink-Konsumenten. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Training am Nachmittag, während eines anspruchsvollen Arbeitstags oder unterwegs - Hi*Ball ist eine leichte, moderne Energiequelle, die sich nahtlos in einen aktiven Lebensstil einfügt. Das Produkt wurde speziell für diese wachsende Nachfrage entwickelt und sorgt für einen erfrischenden und funktionalen Energiekick. 78 % der Energydrink-Konsumenten fühlen sich von natürlichen Inhaltsstoffen angesprochen, und 43 % geben an, Hi*Ball als bewusstere Alternative zu herkömmlichen Energydrinks ausprobieren zu wollen3. Damit eröffnet die Markteinführung im Vereinigten Königreich attraktive Möglichkeiten, das Segment weiterzuentwickeln und neue Konsumanlässe zu erschließen.

Rajnish Ohri, President, International bei Tilray Brands, erklärt: "Die Einführung von Hi*Ball in Großbritannien ist weit mehr als ein weiterer Markteintritt - sie steht exemplarisch für die Entwicklung des gesamten Energydrink-Segments. Verbraucher wenden sich zunehmend von traditionellen Energydrinks ab und suchen nach Produkten, die Erfrischung, Funktionalität und Komfort in einem zeitgemäßen, transparenteren Format vereinen. Mit Hi*Ball gestalten wir die nächste Generation von Energydrinks aktiv mit und setzen neue Maßstäbe dafür, was Verbraucher von dieser Kategorie erwarten dürfen. Während wir unsere Präsenz im britischen Handel weiter ausbauen, arbeiten unsere Teams bereits an den nächsten Schritten für die Expansion der Marke in weitere europäische Länder, in den Nahen Osten, nach Afrika und in den asiatisch-pazifischen Raum."

Das gesamte Sortiment und die unverbindliche Preisempfehlung (erhältlich über Amazon und BrewDog.com):

Hi*Ball Peach 330 ml Einzeldose, UVP 1,90 £ (12er-Pack)

330 ml Einzeldose, UVP 1,90 £ (12er-Pack) Hi*Ball Wild Berry 330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack)

330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack) Hi*Ball Lemon Lime 330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack)

330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack) Hi*Ball Vanilla 330 ml Einzeldose UVP 1,90 £ (12er-Pack)

Anlässlich der Markteinführung in Großbritannien feiert Hi*Ball am 2. Juli sein Debüt auf dem Barcode Festival, wo Tausende von Fachleuten aus den Bereichen Einzelhandel, Lebensmittelhandel, Convenience-Stores und FMCG die Möglichkeit haben werden, die Marke durch Verkostungen und interaktive Erlebnisse hautnah kennenzulernen. Aktuelle Informationen zu Hi*Ball UK gibt es auf Instagram unter Drinkhiball_UK sowie unter https://www.drinkhiball.co.uk/.

Über Hi*Ball Energy

Hi*Ball Energy ist eine Marke für sprudelndes Energy Water, das mit hochwertigen Zutaten für einen natürlichen Energiekick sorgt. Jede Dose enthält natürliches Koffein, Guarana, Ginseng und B-Vitamine und ist gleichzeitig vollkommen frei von Zucker, Kalorien, künstlichen Süßstoffen und Konservierungsstoffen. Mit einer Auswahl fruchtbetonter Geschmacksrichtungen bietet Hi*Ball die ideale Kombination aus Energie und Erfrischung für aktive und gesundheitsbewusste Verbraucher von heute.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern und umfasst unter anderem ein vielfältiges Angebot an Cannabisprodukten, Lebensmittel auf Hanfbasis sowie handwerklich hergestellte Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessern, finden Sie unter Tilray.com und folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

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