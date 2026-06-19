i2c Inc., ein weltweit tätiger Innovator im Bereich Finanztechnologie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den The Digital Banker Middle East Africa Innovation Awards 2026die Auszeichnung Best AI-Powered Fraud Detection Solution by a Vendor (Beste KI-gestützte Lösung zur Betrugserkennung eines Anbieters) gewonnen hat.

Die Auszeichnung würdigt den innovativen Einsatz künstlicher Intelligenz durch i2c, der Finanzinstituten und Fintech-Unternehmen dabei hilft, die Betrugsprävention zu stärken, die Autorisierungsleistung zu verbessern und sicherere Zahlungserlebnisse zu bieten. Da Betrugsmaschen immer raffinierter und schneller werden, ermöglichen die KI-gestützten Betrugsmanagement-Funktionen von i2c den Kunden, verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen und gleichzeitig die Unannehmlichkeiten für legitime Karteninhaber zu minimieren.

Die KI-gestützten Funktionen zum Betrugsrisikomanagement von i2c sind in die einheitliche Bank- und Zahlungsplattform des Unternehmens integriert und direkt in dessen Single-Plattform-Architektur eingebettet, was eine Risikobewertung in Echtzeit und intelligente Autorisierungsentscheidungen ermöglicht. Durch die Kombination fortschrittlicher Technologie mit einer konfigurierbaren Plattformarchitektur hilft i2c seinen Kunden, neue Betrugsmuster zu erkennen, das Risiko zu reduzieren und sich schnell an sich entwickelnde Bedrohungen anzupassen, während gleichzeitig ein nahtloses Kundenerlebnis gewährleistet bleibt. Die Plattform erfasst bis zu 40 des Betrugsvolumens bei einer Kundenbeeinträchtigung von etwa 0,5 und übertrifft damit Branchenmodelle.

"Diese Auszeichnung spiegelt das anhaltende Engagement von i2c wider, innovative Lösungen zur Betrugsbekämpfung bereitzustellen, die unseren Kunden helfen, einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft immer einen Schritt voraus zu sein", sagte Matt Pearce, Vice President für Betrugsrisikomanagement und Streitfallbearbeitung bei i2c. "Banken, Kreditgenossenschaften und Fintech-Unternehmen benötigen Lösungen zur Betrugsbekämpfung, die intelligent und anpassungsfähig sind und nahtlos in die Infrastruktur integriert sind, auf der ihr Geschäft basiert. Mit unserer einheitlichen, konfigurierbaren Plattform helfen wir unseren Kunden im Nahen Osten, die Sicherheit zu stärken, die Autorisierungsleistung zu verbessern und zuverlässig zu skalieren."

i2c arbeitet mit Finanzinstituten und Fintech-Innovatoren im gesamten Nahen Osten und in Afrika zusammen, um veraltete Infrastrukturen hinter sich zu lassen. Die All-in-One-Plattform der nächsten Generation deckt die Abwicklung von Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, das Kernbankgeschäft sowie den Geldtransfer ab und ermöglicht es Kunden, "Digital-First"-Zahlungs- und Bankprodukte schneller auf den Markt zu bringen, effizienter zu arbeiten und in wettbewerbsintensiven Märkten differenzierte Kundenerlebnisse zu bieten. Die Betrugsbekämpfungslösung von i2c hat für Kunden im Nahen Osten messbare Ergebnisse erzielt: Im Prepaid-Portfolio konnten die Betrugsraten um bis zu 60 gesenkt werden von etwa 6 Basispunkten auf knapp über 2 Basispunkte -, während die Autorisierungsraten bis zu 90 erreichten.

Die "Digital Banker Middle East Africa Innovation Awards" zeichnen Unternehmen aus, die durch technologische Innovationen, digitale Fortschritte und kundenorientierte Lösungen einen bedeutenden Wandel im Finanzdienstleistungssektor vorantreiben. Die vollständige Liste der Gewinner des Jahres 2026 finden Sie hier.

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