Game Camp France unterstützt regionale Entwickler-Communities im gesamten französischen Spiele-Ökosystem

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Videospiel-E-Commerce, das Entwickler bei der Markteinführung, dem Ausbau und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gab heute bekannt, dass es das Game Camp France am 18. und 19. Juni 2026 sponsorn wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260617667569/de/

Graphic: Xsolla

Die französische Videospielbranche gilt weithin als eine der dynamischsten in Europa; ihr Umsatz belief sich im Jahr 2025 auf rund 5,8 Milliarden Euro. Es handelt sich nicht um einen zentralisierten Markt, sondern um ein Flickwerk aus regionalen Szenen, von denen jede ihre eigenen Gemeinschaften, ihre eigene kreative Identität und ihre eigene Geschäftsdynamik aufweist. Game Camp France spielt eine Schlüsselrolle dabei, diese vielfältigen Stimmen zusammenzubringen und einen zentralen Raum für Zusammenarbeit, Austausch und Weiterentwicklung zu schaffen.

Durch das Sponsoring von Game Camp France investiert Xsolla direkt in das lokale Ökosystem und die Entwickler, die es vorantreiben. Xsolla wird vor Ort sein, um mit den Studios in Kontakt zu treten, Einblicke zu vermitteln, sein Produktangebot zu präsentieren und ein besseres Verständnis für die Prioritäten zu gewinnen, die den französischen Markt derzeit prägen.

"Game Camp France spiegelt auf einzigartige Weise die Vielfalt und Stärke des französischen Gaming-Ökosystems wider", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Wir sind stolz darauf, eine Veranstaltung zu unterstützen, die so viele regionale Gemeinschaften zusammenbringt, und direkt mit den Entwicklern in Kontakt zu treten, die die Zukunft der Gaming-Branche in Frankreich gestalten."

"Game Camp France macht eines unmissverständlich klar: Dies ist keine Szene, die auf Chancen wartet, sondern eine, die ihre eigenen schafft", sagte Eddy Celestine, Business Development Manager für Frankreich und die EU bei Xsolla. "In Paris, Lyon, Lille, Bordeaux und Nantes verfügen die Studios bereits über das nötige Talent und die Kreativität; was sie nun aufbauen, ist das dazu passende Ökosystem. Veranstaltungen wie das Game Camp France sind keine Randerscheinungen, sondern der Ort, an dem die Branche Kontakte knüpft, sich abstimmt und gemeinsam vorankommt."

Auf dem Game Camp France wird Xsolla seine globale Zahlungsinfrastruktur vorstellen, die mehr als 1.000 Zahlungsmethoden in über 200 Ländern unterstützt. Xsolla Payments wurde entwickelt, um die Konversionsrate zu optimieren und lokalisierte Zahlungsabläufe zu ermöglichen. Damit können Entwickler Spieler weltweit erreichen und sich gleichzeitig an regionale Präferenzen und rechtliche Rahmenbedingungen anpassen. Darüber hinaus wird Xsolla vorstellen, wie das Unternehmen Entwickler mit hochwertigem geistigem Eigentum (IP) aus dem Unterhaltungsbereich zusammenbringt. Durch die Vereinfachung von Lizenzierungs- und Partnerschaftsmöglichkeiten unterstützt Xsolla Agency Spieleentwickler dabei, die Spielerakquise zu verbessern, das Engagement durch LiveOps zu steigern und neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschließen.

Weitere Informationen zur Präsenz von Xsolla in Frankreich finden Sie unter: https://xsolla.pro/GCF26

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xsolla.com

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

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