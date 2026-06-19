Ein starkes Ergebnis, das die Dynamik von Infobip im Bereich der europäischen Technologieinnovation unterstreicht

Die globale, KI-orientierte Cloud-Kommunikationsplattform Infobip wurde unter die Top 25 der Fortune Europe's Most Innovative Companies 2026 gewählt und verzeichnet damit einen deutlichen Aufstieg auf der diesjährigen Liste. Die Bekanntgabe erfolgte auf der VivaTech in Paris. Im vergangenen Jahr stieg Infobip auf Platz 68 in das erste Ranking von Fortune ein. In diesem Jahr klettert das Unternehmen auf Platz 16!

Die Liste Fortune Europe's Most Innovative Companies, die in Zusammenarbeit mit dem globalen Marktforschungsunternehmen Statista erstellt wird, bewertet Unternehmen anhand ihrer Innovationskultur, Produktentwicklung und Prozessverbesserungen. Der Aufstieg von Infobip spiegelt die zunehmende Dynamik seiner AI-first-Strategie wider, zu der auch die Einführung von Infobip AgentOS gehört einer KI-nativen, vollständig verwalteten Lösung, die autonome, KI-gesteuerte Customer Journeys in großem Maßstab koordiniert.

Die Innovationskompetenz von Infobip wird durch seine Rolle im "Important Project of Common European Interest" (IPCEI) für Cloud-Infrastruktur und -Dienste der nächsten Generation (CIS) weiter untermauert einer der größten koordinierten Forschungsinitiativen der EU, an der 12 Mitgliedstaaten und mehr als 100 Unternehmen beteiligt sind. Das IPCEI-CIS-Projekt unterstützt die Forschung und Entwicklung des ersten interoperablen Datenverarbeitungs-Ökosystems Europas für Cloud- und Edge-Dienste. Die kombinierten öffentlich-privaten Investitionen zielen darauf ab, die Cloud-Kommunikationsplattform der nächsten Generation aufzubauen und die digitale Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Im Rahmen der IPCEI-CIS-Initiative entwickelt Infobip eine Cloud-Kommunikationsplattform der nächsten Generation, die KI-gestützte Dienste, sicheren Datenaustausch und interoperable Kommunikationsfunktionen kombiniert, um die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken.

Silvio Kutic, CEO von Infobip: "Anlässlich unseres 20.Jubiläums sind wir sehr stolz darauf, auf der Fortune-Liste der innovativsten Unternehmen Europas zu stehen. Wir haben Jahre damit verbracht, eine Infrastruktur aufzubauen, der Unternehmen vertrauen mit innovativer Technologie, die für unsere Kunden funktioniert. Diese Anerkennung zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

"Europas spannendste Unternehmen lösen Probleme, die wirklich zählen", sagte Grethe Schepers, Lists Director, Europe bei Fortune. "Diese Unternehmen setzen neue Ideen in echtes Wachstum in Industrie und Dienstleistungen um von der Fertigung und Energie über das Gesundheitswesen bis hin zu Technologie und Verbrauchermärkten."

Die Liste Fortune Europe's Most Innovative Companies 2026 finden Sie unter: https://fortune.com/ranking/europes-most-innovative-companies/2026/

Über Infobip

Infobip ist eine globale Cloud-Kommunikationsplattform, auf der Unternehmen mithilfe von KI als treibender Kraft für Innovation vernetzte Erlebnisse in allen Phasen der Customer Journey gestalten können.

Über eine einzige, nativ entwickelte Plattform bietet Infobip Omnichannel-Engagement-, Identitäts-, Benutzerauthentifizierungs- und Contact-Center-Lösungen, die Unternehmen und Partnern helfen, die Komplexität der Kundenkommunikation zu bewältigen und gleichzeitig das Wachstum voranzutreiben sowie die Kundenbindung zu stärken. Infobip konzentriert sich darauf, die Einführung von KI zu ermöglichen und zu beschleunigen, während das Unternehmen seinen Wandel zu einem "AI-first"-Unternehmen fortsetzt. Die Technologie von Infobip ist in der Lage, über sieben Milliarden Mobilgeräte auf sechs Kontinenten zu erreichen, die über mehr als 10.000 Verbindungen angebunden sind, von denen über 800 direkte Verbindungen zu Netzbetreibern sind. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und wird von seinen Mitbegründern, CEO Silvio Kutic und CTO Izabel Jelenic, geleitet.

Zu den jüngsten Auszeichnungen zählen:

Infobip wurde zum vierten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für Communications Platform as a Service (CPaaS) als "Leader" ausgezeichnet. Zum zweiten Mal wurde das Unternehmen im Bereich "Completeness of Vision" am weitesten positioniert (Mai 2026)

Infobip wurde im Juniper Research RCS for Business 2026 Leaderboard zur Nummer eins unter den etablierten Marktführern gekürt (Februar 2026)

Infobip wurde im Frost Radar: Communications Platform as a Service (CPaaS) von Frost Sullivan als Wachstums- und Innovationsführer anerkannt (Okt. 2025)

Infobip wurde im Juniper Research-Marktbericht zur Betrugsprävention im Bereich Mobile Messaging als Nummer eins unter den etablierten Marktführern eingestuft (Sept. 2025)

Infobip wurde unter die Top 75 der Europe's Most Innovative Companies 2025 von Fortune gewählt und gehört damit zu den besten 25 aller gelisteten Unternehmen (Juni 2025)

Infobip wurde im CPaaS Universe Report von Omdia zum dritten Mal als Leader eingestuft (April 2025)

Infobip wurde im "Conversational AI Leaderboard" von Juniper Research als etablierter Marktführer eingestuft (Feb. 2025)

Infobip wurde im IDC MarketScape zum dritten Mal als CPaaS-Marktführer ausgezeichnet (Feb. 2025)

Infobip wurde im CPaaS MetriRank Report von Metrigy als einer der führenden CPaaS-Anbieter genannt (Dez. 2024)

Infobip wurde von Juniper Research als führender Anbieter auf dem Markt für KI-gestützte Betrugsprävention anerkannt (Okt. 2024)

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