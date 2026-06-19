Ohmium International Inc., ein führender Hersteller von hochmodernen, hocheffizienten und modularen PEM-Elektrolyseuren (Proton Exchange Membrane), wurde von Frost Sullivan mit der Auszeichnung 2026 Global Technology Innovation Leadership Recognition for Best Practices in der PEM-Elektrolyseur- und grünen Wasserstoffbranche geehrt. Diese Auszeichnung unterstreicht Ohmiums kontinuierliche Weiterentwicklung modernster PEM-Technologie zu skalierbaren, praxisorientierten Wasserstofflösungen, die entscheidende energie- und industriebezogene Herausforderungen auf den globalen Märkten angehen.

Jedes Jahr verleiht Frost Sullivan die Technology Innovation Leadership Recognition for Best Practices an Organisationen, die außergewöhnliche Leistungen bei der Nutzung von Technologie zur Förderung des Marktwandels und zur Erzielung messbarer geschäftlicher Auswirkungen vorweisen können. Das Unternehmen bewertet Firmen anhand von zwei Kernkriterien: technologische Nutzung und geschäftliche Auswirkungen. Ohmium zeichnete sich in beiden Bereichen aus und bewies sein Engagement für Innovation, Effizienz im Projektmanagement, Kommerzialisierung und Anwendungsvielfalt sowie eine starke finanzielle Performance, Kundenakquise, betriebliche Effizienz, Wachstumspotenzial und hervorragende Personalqualifikation. Das vertikal integrierte Fertigungsmodell des Unternehmens, die Gigafactory-Kapazitäten mit einer jährlichen Produktionskapazität von 2 GW, die auf 4 GW skalierbar ist, sowie die modulare Systemarchitektur unterstreichen seine Fähigkeit, schnell zu skalieren und ein breites Spektrum an Industrie- und Energiekunden weltweit zu bedienen.

"Frost Sullivan kommt zu dem Schluss, dass Ohmium durch seine Fähigkeit, kundenorientierte Prozesse, operative Disziplin, skalierbare Wachstumsstrategien und eine innovationsorientierte Belegschaft aufeinander abzustimmen, hervorragend positioniert ist, um langfristige Chancen auf dem sich entwickelnden Markt für grünen Wasserstoff zu nutzen", sagte Ana Dominguez, Best-Practices-Branchenanalystin bei Frost Sullivan.

Die wirklich modulare, dezentrale PEM-Elektrolyseur-Architektur von Ohmium unterscheidet das Unternehmen von den herkömmlichen großformatigen, zentralisierten Systemen der Branche. Die integrierte Plattform bietet einen hohen Systemwirkungsgrad von ca. 48 kWhAC /kg, wobei die containerisierten Einheiten Wasseraufbereitung, Stromumwandlung, Wärmemanagement und digitale Steuerungen in einer einheitlichen Architektur vereinen. Werkseitig montierte und vorab getestete Systeme minimieren den Vorbereitungsaufwand vor Ort und verkürzen die Installationszeiten, während die Plug-and-Play-Konfiguration bei vielen Einsätzen den Einsatz schwerer Installationsgeräte überflüssig macht. Die Systeme arbeiten zuverlässig in extremen Umgebungstemperaturbereichen von -40 bis 55 und ermöglichen so den Einsatz in rauen Klimazonen ohne umfangreiche Anpassungen. Die modulare Struktur ermöglicht eine schrittweise Kapazitätserweiterung, senkt das Investitionsrisiko im Vorfeld und erleichtert den Einsatz in einem breiteren Spektrum von Branchen und Regionen.

"Die globale Energiewende erfordert eine Wasserstoffinfrastruktur, die in dem Tempo und in dem Umfang bereitgestellt werden kann, wie es die vor uns liegende Herausforderung erfordert. Unsere modulare Architektur wurde genau für diesen Moment entwickelt, um die Elektrolyse überall einsetzbar, schrittweise skalierbar und wirtschaftlich rentabel zu machen, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Die Auszeichnung "Technology Innovation Leadership" von Frost Sullivan bestätigt, dass dezentrale, werkseitig gefertigte Systeme die richtige Grundlage für die nächste Generation der grünen Wasserstoffinfrastruktur sind und dass Ohmium hier eine Vorreiterrolle einnimmt", sagte Dr. Markus Tacke, CEO von Ohmium International.

Frost Sullivan würdigt Ohmium International dafür, neue Maßstäbe in den Bereichen Innovation bei PEM-Elektrolyseuren, Kommerzialisierungsdisziplin und branchenübergreifende Anwendbarkeit gesetzt zu haben. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit Partnern aus dem Ökosystem zusammen, um Lösungen für grünen Wasserstoff in den Bereichen Industrie, Mobilität und dezentraler Energieeinsatz zu implementieren, darunter die Wasserstoffproduktion auf Basis von Mikronetzen und integrierte Systeme für saubere Energie. Diese Bandbreite an Anwendungsfällen unterstreicht die Anpassungsfähigkeit der Ohmium-PEM-Plattform sowohl für zentralisierte industrielle Betriebsabläufe als auch für dezentrale Energieumgebungen. Durch die Kombination aus modularer Innovation, schneller Bereitstellung und skalierbarer Fertigung definiert das Unternehmen die Art und Weise neu, wie Elektrolysesysteme entworfen, eingesetzt und skaliert werden, und positioniert Ohmium damit als einen wichtigen Wegbereiter für die Wasserstoffinfrastruktur der nächsten Generation.

Weitere Informationen zu dieser Auszeichnung finden Sie im vollständigen Bericht über Ohmiums Führungsrolle im Bereich technologischer Innovation.

Über Ohmium

Ohmium konzipiert, fertigt und installiert modulare, skalierbare Proton Exchange Membrane- (PEM) Elektrolyseure, die eine wettbewerbsfähige Erzeugung grünen Wasserstoffs ermöglichen. Die elektrochemische Produktpalette des Unternehmens unterstützt Kunden bei der Erreichung ihrer nachhaltigen Energieziele bei unterschiedlichen Industrie-, Transport- und Energieprojekten. Ohmium hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und unterhält Produktionsstätten in Indien und Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen verfügt über eine globale Projektpipeline für grünen Wasserstoff mit über 2 GW auf drei Kontinenten. Im Jahr 2023 sammelte Ohmium in Rahmen einer Serie-C-Finanzierung, die von TPG Rise Climate angeführt wurde, 250 Millionen Dollar ein.

Mehr erfahren Sie unter https://www.ohmium.com/.

Frost Sullivan Best-Practices-Auszeichnung

Die Best- Practices-Auszeichnungen von Frost Sullivan würdigen Unternehmen auf regionalen und globalen Märkten, die außergewöhnliche Leistungen und beständige Exzellenz in Bereichen wie Führung, technologische Innovation, Kundenerfahrung und strategische Produktentwicklung zeigen. Jede Auszeichnung ist das Ergebnis eines strengen Analyseprozesses, in dem Branchenexperten von Frost Sullivan die Leistung anhand umfassender Interviews, eingehender Analysen und umfangreicher Sekundärrecherchen bewerten. Ziel ist es, die wirklich branchenführenden Unternehmen zu identifizieren, die transformatives Wachstum vorantreiben und neue Branchenstandards setzen.

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