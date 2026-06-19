Die abgeschlossene Integration der kürzlich übernommenen Unternehmen Greater Than One und Spring Bond stärkt das Medien- und Omnichannel-Angebot von Real Chemistry

Das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner branchenführenden, KI-gestützten Omnichannel-Orchestrierungs-Engine durch eine Zusammenarbeit mit AWS voran

Real Chemistry, ein führender Anbieter von KI-gestützten Erkenntnissen sowie Marketing- und Kommunikationslösungen ausschließlich für den Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor, gab heute die vollständige Integration von Spring Bond, Greater Than One sowie seiner bisherigen Medien- und Omnichannel-Sparte in ein einziges, einheitliches Real-Chemistry-Media-Angebot bekannt. Mit rund 450 Medienexperten und unterstützt von mehr als 150 Daten- und Analysefachleuten ist diese technologieorientierte Sparte darauf ausgelegt, den sich wandelnden Anforderungen von Marketingfachleuten im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

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"Mit Real Chemistry Media vereinen wir durchgängige Medien- und Omnichannel-Lösungen mit proprietären Daten, fortschrittlicher KI- und Automatisierungstechnologie sowie einer auf Erkenntnissen basierenden Strategie", sagte Kevin Johnson, Group President und Managing Partner von Real Chemistry. "Die Integration soll der wachsenden Nachfrage von Marken im Gesundheitswesen nach einer stärker vernetzten, personalisierten und datengesteuerten Kundenansprache in großem Maßstab gerecht werden."

Real Chemistry Media hat ein Führungsteam mit fundierter Expertise in den Bereichen Ad-Tech-Innovation und kommerzielle Modellierung für Medien berufen.

Elizabeth Beringer , President, leitet die Gruppe mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Werbe- und Marketingtechnologie. Die gelernte Unternehmerin und Ingenieurin gründete Spring Bond, nachdem sie bei PulsePoint Führungspositionen im Bereich Plattformen und Technologie bekleidet hatte.

, President, leitet die Gruppe mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Werbe- und Marketingtechnologie. Die gelernte Unternehmerin und Ingenieurin gründete Spring Bond, nachdem sie bei PulsePoint Führungspositionen im Bereich Plattformen und Technologie bekleidet hatte. Amanda Powers-Han , Chief Commercial Officer, war 24 Jahre lang bei Greater Than One tätig und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Unternehmens von der Gründung an, wobei sie mit Kunden zusammenarbeitete, die von Biopharma-Unternehmen in der Vorvermarktungsphase bis hin zu multinationalen Marktführern reichten.

, Chief Commercial Officer, war 24 Jahre lang bei Greater Than One tätig und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Unternehmens von der Gründung an, wobei sie mit Kunden zusammenarbeitete, die von Biopharma-Unternehmen in der Vorvermarktungsphase bis hin zu multinationalen Marktführern reichten. Jeff O'Connell , Chief Technology Officer, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung fortschrittlicher Software und im Aufbau technologiegestützter Omnichannel-Marketingprodukte mit.

, Chief Technology Officer, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung fortschrittlicher Software und im Aufbau technologiegestützter Omnichannel-Marketingprodukte mit. Preston Taylor, Chief Operating Officer für den Bereich Medien und Omnichannel-Aktivierung bei Real Chemistry, verfügt über einen spezialisierten Hintergrund an der Schnittstelle von Medien und Finanzen und entwickelt Geschäftsmodelle, die den Anforderungen einer sich wandelnden Marketinglandschaft gerecht werden.

Ein wesentlicher Bestandteil der zukunftsorientierten Strategie von Real Chemistry Media für das Engagement im Gesundheitswesen ist die firmeneigene Omnichannel-Orchestrierungsplattform, die darauf ausgelegt ist, Personalisierung in Echtzeit, die Umsetzung der "Next Best Action" sowie Closed-Loop-Messungen zu ermöglichen. Um die Leistung und Skalierbarkeit der Plattform zu verbessern, arbeitet Real Chemistry Media mit Amazon Web Services (AWS) zusammen, um deren Einsatz über die Cloud- und KI-Dienste von AWS, darunter Amazon SageMaker, auszuweiten.

"Fortschritte in der KI und anderen Technologien ermöglichen eine neue Zukunft für die Omnichannel-Aktivierung, und traditionelle Medienagenturen sind nicht darauf ausgelegt, mit der Entwicklung der Branche Schritt zu halten", sagte Elizabeth Beringer, Präsidentin von Real Chemistry Media. "Das Tempo des Wandels in unserer Branche und die Erwartungen, denen unsere Kunden gegenüberstehen, erfordern ein grundlegend anderes Modell. Anstatt also auf die Zukunft zu reagieren, gestalten wir sie gemeinsam mit unseren Kunden und mit einem Expertenteam sowie einer Kultur, die die Messlatte immer höher legt."

Über Real Chemistry: 25 Jahre zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung

Real Chemistry, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, ist ein führender Kommerzialisierungspartner für die innovativsten Life-Sciences- und Gesundheitsunternehmen weltweit. Als führender Anbieter von KI-gestützten Zielgruppenanalysen und -erkenntnissen hilft Real Chemistry der Gesundheitsbranche dabei, wichtige Zielgruppen besser zu verstehen, zu erreichen und einzubinden, um die Gesundheitsversorgung für alle zu verbessern. Getragen von einer Kultur der Innovation und Kreativität konzentrieren sich die mehr als 2.400 Experten von Real Chemistry weltweit aus den Bereichen Life Sciences, Marketingkommunikation und Technologie ganz darauf, die Komplexitäten zu meistern, die mit der Markteinführung wissenschaftlicher Fortschritte verbunden sind und diese den Menschen zugänglich zu machen, die sie am dringendsten benötigen. Zum Markenportfolio von Real Chemistry gehören 21GRAMS, eine vielfach ausgezeichnete Kreativagentur, sowie starpower, eine Abteilung für Prominente und Influencer.

Heute ist Real Chemistry mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten vertreten und verfügt darüber hinaus über ein strategisches Partnernetzwerk im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Afrika, sodass das Unternehmen seine Kunden unabhängig von ihrem Standort unterstützen kann.

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