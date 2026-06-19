Pepe Coin Prognose: ETF-Antrag bei der SEC eingereicht und PEPE trotzdem 90 Prozent unter dem Rekord

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Canary Capital hat am 8. April den ersten S-1-Antrag für einen Spot-PEPE-ETF bei der SEC eingereicht, und trotzdem notiert PEPE weiterhin 90 Prozent unter seinem Allzeithoch. Die Pepe Coin Prognose für 2026 bewegt sich laut Changelly zwischen 0,0000025 und 0,0000043 Dollar, was im besten Fall ein Plus von rund 45 Prozent bedeutet. Der Token handelt am 18. Juni bei etwa 0,0000029 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Dollar. Großanleger haben während des Juni-Anstiegs PEPE im Wert von rund 7,5 Millionen Dollar nachgekauft. Der RSI liegt bei 26 und signalisiert einen stark überverkauften Zustand im Markt. Die Halteradressen haben die Marke von 550.000 überschritten und wachsen weiter. Doch für eine Rückkehr zum Allzeithoch von 0,000028 Dollar bräuchte PEPE eine Versiebenfachung von der aktuellen Basis. Was kann der ETF-Antrag tatsächlich bewirken, und wo entsteht der Einstieg, der nicht auf eine Erholung von 1,2 Milliarden Dollar wartet?

Pepe Coin Prognose: ETF-Antrag und Walbewegungen formen den PEPE-Ausblick für 2026

Canary Capital hat am 8. April eine S-1-Registrierung für einen Spot-PEPE-ETF eingereicht, den ersten Antrag dieser Art für einen Meme Coin laut CoinMarketCap. Die SEC-Prüfung kann bis zu 240 Tage dauern, und ein Genehmigungsdatum steht nicht fest. Am Tag der Einreichung fiel der PEPE-Kurs um 4,5 Prozent, weil die Nachricht die Aufmerksamkeit auf regulatorische Hürden lenkte. Die Prognose gewinnt durch den ETF-Antrag institutionelle Sichtbarkeit, doch das allein garantiert keinen Aufwärtspfad.

On-Chain-Daten von BeInCrypto zeigen, dass Großanleger während der Juni-Rally PEPE im Wert von rund 7,5 Millionen Dollar gekauft und anschließend bei steigenden Kursen Teile wieder verkauft haben. Die PEPE-Prognose wird durch diese Dynamik geprägt: Wale kaufen in der Schwäche und nehmen bei Stärke Gewinne mit. PEPE handelt bei 0,0000029 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Dollar und liegt 90 Prozent unter seinem Allzeithoch von 0,000028 Dollar aus dem Dezember 2024. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und drückt den gesamten Meme-Sektor.

Die Pepe Coin Prognose von Changelly sieht eine Spanne von 0,0000025 bis 0,0000043 Dollar für 2026 vor, was im bullischen Fall ein Plus von rund 45 Prozent ergibt.

Die Halteradressen haben 550.000 überschritten, was auf wachsendes Interesse auch unter Kleinanlegern hindeutet, aber die Prognose für PEPE bleibt an die Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Dollar gebunden. Diese Obergrenze begrenzt klar, was frisches Kapital tatsächlich verdienen kann, selbst wenn der ETF-Antrag Aufmerksamkeit aus der institutionellen Welt nach sich zieht.

Pepeto: Was die Pepe Coin Prognose über den eigentlichen Einstieg zeigt

Die Pepe Coin Prognose zeigt einen ETF-Antrag und Wal-Akkumulation, doch selbst eine Versiebenfachung zum Allzeithoch bleibt ein Erholungs-Trade von 1,2 Milliarden Dollar aus, der Quartale braucht und keine Garantie bietet, solange 87 Prozent des Angebots in den Wallets der obersten ein Prozent liegen. Pepeto verschiebt diese Mathematik grundlegend: Derselbe Gründer, der PEPE auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, baut nun eine geprüfte Börsenplattform, und das SolidProof-Audit hat jeden Vertrag vor dem Presale-Start freigegeben.

Der Presale hat über 10 Millionen Dollar an Kapital angezogen, und jede Runde füllt sich schneller als die vorherige, weil Wallets, die den Aufstieg des originalen Pepe Coin verfolgt haben, dieselbe Angebotsstruktur wiedererkennen. Der Einstieg steht bei 0,0000001871 Dollar, und diese Zahl endet in dem Moment, in dem das Listing live geht und den Preis neu festlegt.

Was Pepeto gegenüber jedem anderen Meme-Presale auszeichnet, ist nicht allein die kulturelle Anziehungskraft, sondern die geprüften Börsenwerkzeuge, die bereits Transaktionen verarbeiten. Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, und der Risikoscanner prüft jeden Vertrag, bevor Kapital fließt, damit Halter einen Schutz erhalten, den der originale Pepe Coin nie geboten hat. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Start des Presale geprüft und verifiziert, damit die Sicherheit nicht auf Versprechen basiert, sondern auf einem unabhängigen Nachweis.

Analysten sehen Zielkurse von 100x bis 300x vom Presale-Preis zum Listing-Ziel. SolidProof hat jede Codezeile freigegeben, und Kapital, das während eines Angstzyklus einfließt, zeigt Überzeugung jenseits reiner Spekulation.

PEPE hält den ETF-Antrag, die Wal-Akkumulation und die Meme-Krone, aber eine Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Dollar bei einem Rückgang von 90 Prozent erzählt eine Geschichte, die Schlagzeilen überspringen. Pepeto hat über 10 Millionen Dollar im Presale gesammelt und besitzt ein SolidProof-Audit, während Analysten Zielkurse von 100x bis 300x sehen und das Binance-Listing mit jeder Runde näher rückt. Wer die Pepe Coin Prognose beobachtet und echte Multiplikatoren statt einer langsamen Erholung sucht, findet im Pepeto-Presale den Einstieg, den der originale PEPE in seiner Frühphase geboten hat. Das Zeitfenster bleibt offen, solange das Binance-Listing noch nicht live ist.

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