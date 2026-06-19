Bitcoin Prognose nach Warsh-Schock: Warum Wale ausgerechnet jetzt kaufen

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Die erste Zinsentscheidung unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh fiel härter aus als erwartet, und Bitcoin rutschte danach in Richtung 63.000 US-Dollar ab. Neun von achtzehn Mitgliedern rechnen nun mit einer Zinserhöhung bis Jahresende, eine klare Kehrtwende zur März-Projektion. Doch das eigentliche Signal liegt unter dem Preis, denn große Adressen kauften in der vergangenen Woche mehr als 30.000 BTC. Warum also greifen Wale ausgerechnet in dieser Angst zu, während die Schlagzeilen vor weiteren Verlusten warnen? Genau diese Lücke entscheidet über jede seriöse Bitcoin Prognose der kommenden Wochen.

Bitcoin Prognose zwischen hartem Fed-Kurs und kaufenden Walen

Nach Angaben von The Block handelt Bitcoin nach der Sitzung um rund 64.000 US-Dollar und testete kurzzeitig die Marke von 63.000 US-Dollar. Die Notenbank hielt den Leitzins einstimmig bei 3,5 bis 3,75 Prozent, hob ihre Inflationsprojektion aber deutlich an. Die erwartete Teuerung für das Jahresende stieg auf 3,6 Prozent, während die jüngsten Verbraucherpreise mit 4,2 Prozent den höchsten Wert seit Jahren markierten. Warsh strich auch die übliche Vorausschau aus dem Text und kündigte mehrere Arbeitsgruppen an. Vom Hoch des Jahres 2025 aus liegt Bitcoin damit rund 49 Prozent zurück.

Das eigentlich wichtige Signal sitzt jedoch in den Wallets. Nach Daten von FXStreet kehrten zuletzt erste Zuflüsse in die Spot-ETFs zurück, nachdem zuvor wochenlang Geld abgeflossen war. Zugleich fiel der Bestand auf den Börsen auf rund 2,56 Millionen BTC, den stärksten Rückgang seit 2020. Der Angst-und-Gier-Index notiert bei 22 und damit klar im Angstbereich, was historisch oft mit Bodenbildungen zusammenfällt. Als nächster Auslöser gilt die für den 19. Juni geplante Unterzeichnung des Friedensrahmens zwischen den USA und dem Iran, da fallende Ölpreise die Teuerung dämpfen könnten.

Für die Erholung zeichnet sich ein klares Bild ab. Hält Bitcoin die Zone um 64.000 US-Dollar, öffnet sich laut Analysten der Weg zurück über 70.000 US-Dollar, längerfristig sogar in Richtung der mittleren 80.000er-Marke. Ein Anstieg von 64.000 auf rund 86.000 US-Dollar entspräche jedoch nur etwa einem Drittel Plus über mehrere Monate. Für ein Schwergewicht ist das solide, doch es verändert kein Portfolio grundlegend. Die Bitcoin Prognose bleibt damit zweigeteilt. Genau deshalb stellt sich vielen Anlegern eine einfache Frage. Wo entsteht die deutlich größere Rendite, wenn ein Listing in kurzer Zeit das leistet, wofür Bitcoin Monate braucht?

Pepeto und das Muster, dem die Wale folgen

Dieselbe Entschlossenheit, mit der große Adressen in einer Woche 30.000 BTC aus dem Markt nahmen, zeigt sich im Presale-Kapital, das während des Warsh-Schocks in Pepeto, weil die Werkzeuge und der Einstieg Geld schützen, wenn die Kurse schwanken. Mehr als 10 Millionen Dollar im Abschwung bestätigen, dass große Wallets das Ergebnis bereits abgewogen haben, und der nahende Binance-Start erklärt, warum dieses Kapital gerade jetzt bewegt wurde. Dasselbe Geld, das Bitcoin in der Tiefe aufnahm, sucht nun den nächsten frühen Einstieg mit Spielraum nach oben. Die Parallele zur Bitcoin-Akkumulation ist kein Zufall, sondern dasselbe Prinzip: Einstieg während der Angst, bevor der Markt den Wert erkennt.

Wer den Vorverkauf zeichnet, erhält Zugang zu einer funktionierenden Handelsplattform, auf der PepetoSwap Trades ohne Gebühren abwickelt und eine Cross-Chain-Brücke Token kostenlos zwischen Netzwerken verschiebt, sodass jeder Dollar in der Position bleibt statt in Gebühren zu versickern. Dieser eingebaute Nutzen hält Halter auf einem Netzwerk aktiv, das sie weit über den Listing-Tag hinaus verwenden werden. Der Vorverkauf gewann stetig an Boden, und der nahende Binance-Start lässt Käufern nur ein schmales Fenster, um den Einstieg bei 0,0000001871 US-Dollar zu sichern, bevor diese Zahl verschwindet.

Der Mitgründer, der die Pepe-Münze auf 11 Milliarden US-Dollar führte, leitet nun ein Projekt mit aktiver Handelsplattform, und SolidProof hat die Verträge vor dem Verkaufsstart geprüft. Der heute offene Einstieg bei 0,0000001871 US-Dollar ist derselbe, den das Listing dauerhaft schließt. Wer früh positioniert ist, zahlt nicht den Preis, den der erste Handelstag allen anderen aufruft.

Fazit zur Bitcoin Prognose und zum Presale, den die Wale laden

Die Bitcoin Prognose deutet auf eine zähe Erholung, und für viele Depots bleibt BTC ein verlässlicher Anker. Doch unter den hunderten Vorverkäufen ist es stets der mit echten Werkzeugen und echtem Kapitalfluss, an den sich der nächste Zyklus erinnert. Die 30.000 BTC, die große Adressen in einer Woche aufnahmen, zeigen, wo die Überzeugung sitzt. Dasselbe Signal blinkt nun bei Pepeto, abgesichert durch von SolidProof geprüfte Verträge. Ein Einstieg in den Vorverkauf, während das smarte Geld lädt, könnte sich später als jene Gelegenheit erweisen, die viele verpasst haben. Die Website von Pepeto bildet die einzige Tür in einen Presale, den bereits über 10 Millionen Dollar bestätigt haben.

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