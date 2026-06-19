Entwickler können nun direkt von n8n-Workflows auf die Browser-Cloud von TestMu AI zugreifen, was den Einsatz von KI-Agenten in mehr als 3.000 Browser- und Betriebssystem-Umgebungen ermöglicht

TestMu AI (ehemals LambdaTest), die weltweit erste Full-Stack-Plattform für Agentic AI Quality Engineering, gab heute den Start der offiziellen TestMu AI Agent -Partnerintegration für n8n bekannt, eine der am schnellsten wachsenden Workflow-Automatisierungs-Plattformen für KI-Agenten und Unternehmensautomatisierung.

Die TestMu AI Agent-Integration ist als verifizierter n8n-Partner-Community-Node verfügbar und ermöglicht es Entwicklern, KI-Agenten und automatisierte Workflows mit der Browser-Cloud von TestMu AI zu verbinden. Dies bietet Zugriff auf mehr als 3.000 Browser-, Betriebssystem- und Geräteumgebungen und das, ohne dass eine einzige Zeile Code erforderlich ist.

Da Unternehmen zunehmend KI-Agenten für die Automatisierung von Geschäftsprozessen einsetzen, wird der Zugriff auf Browser zu einer entscheidenden Fähigkeit. Dank der neuen Integration können n8n-Nutzer nun ihre Workflows mit echten, in der Cloud gehosteten Browsern ausstatten, die mit Webanwendungen interagieren, dynamische Websites navigieren und browserbasierte Aufgaben in großem Umfang ausführen können.

"KI-Agenten benötigen zuverlässige Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Internet, wenn sie sinnvolle Geschäftsergebnisse liefern sollen", sagte Mudit Singh, Mitgründer und Head of Growth bei TestMu AI. "Dank der Integration von TestMu AI Agent für n8n können Entwickler ihre Workflows um eine produktionsreife Browser-Infrastruktur erweitern und KI-Agenten in die Lage versetzen, reale Aktionen in Tausenden von Browser- und Betriebssystemumgebungen auszuführen."

Der TestMu AI Agent-Node lässt sich direkt über den Marktplatz für verifizierte, integrierte Community-Nodes von n8n installieren und steht anschließend für alle Workflows innerhalb einer n8n-Instanz zur Verfügung. Einmal konfiguriert, können Benutzer Browsersitzungen starten, auf Websites navigieren, browsergesteuerte Workflows ausführen und die Ausführung über die Cloud-Plattform von TestMu AI überwachen.

Die wichtigsten Funktionen:

Zugang zu mehr als 3.000 Browser-, Betriebssystem- und Gerätekombinationen.

Eine in der Cloud gehostete Browser-Infrastruktur, die keinerlei Einrichtung oder Wartung erfordert.

Native Integration mit n8n-Workflows und KI-Agenten-Pipelines.

Sichtbarkeit der Sessions durch Dashboard-Links, Session-IDs und Ausführungsergebnisse.

Kompatibilität mit auf der n8n-Cloud- sowie selbst gehosteten Deployments.

Die Integration stärkt die Präsenz von TestMu AI im schnell wachsenden Ökosystem der agentischen KI, indem sie die Browser-Cloud direkt über den Node-Marktplatz von n8n auffindbar macht. Entwickler können KI-Agenten und Workflow-Automatisierungen ab sofort nahtlos mit echten Browser-Funktionen ausstatten und so die Möglichkeiten autonomer Systeme im Zusammenspiel mit Webanwendungen und digitalen Diensten erheblich erweitern.

Die TestMu AI Agent-Integration wurde vollständig von Harish Rajora bewerkstelligt, der die Entwicklung und Umsetzung des Projekts leitete.

TestMu AI plant, die Integration in bevorstehende Workshops, Masterclasses und Community-Programme zum Thema agentenbasierte KI einzubinden, um Unternehmen beim Aufbau, Testen und Skalieren produktionsreifer KI-Agenten zu unterstützen.

"Da KI-Agenten vom Experimentierstadium in die Produktion übergehen, wird Zuverlässigkeit genauso wichtig wie Intelligenz", fügte Singh hinzu. "Wir sind bestrebt, die Infrastrukturebene bereitzustellen, die es Agenten ermöglicht, sicher und konsistent mit realen Anwendungen und Websites im Enterprise-Maßstab zu interagieren."

Über TestMu AI

TestMu AI (ehemals LambdaTest) ist eine Full-Stack-Plattform für Agentic AI Quality Engineering, die Teams in die Lage versetzt, intelligente Tests durchzuführen und Produkte schneller auf den Markt zu bringen. Sie wurde für Skalierbarkeit entwickelt und bietet End-to-End-KI-Agenten für die Planung, Erstellung, Ausführung und Analyse der Softwarequalität. Die Plattform ist von Grund auf KI-nativ und ermöglicht das Testen von Web-, Mobil- und Unternehmensanwendungen in jeder Größenordnung auf realen Geräten, in realen Browsern und in benutzerdefinierten realen Umgebungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.testmuai.com.

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