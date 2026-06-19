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Der Cardano Kurs hat in den vergangenen 24 Stunden rund sechs Prozent zugelegt, nachdem T. Rowe Price die Aufnahme von ADA in einen regulierten Krypto-ETF bestätigt hat. Große Wallets griffen nahe der Mehrjahrestiefs zu, und erstmals öffnet ein Vermögensverwalter dieser Größenordnung traditionellen Anlegern einen direkten Zugang. Warum bewegt sich der Kurs trotz dieser Nachricht bislang nur verhalten?

Die Marktkapitalisierung von etwa 6,2 Milliarden Dollar platziert Cardano auf Rang 15, doch der Cardano Kurs notiert noch immer rund 94 Prozent unter seinem Allzeithoch von 2021. Die jüngste Erholung markiert die erste grüne Woche seit Mai und fällt mit dem Leios-Fortschritt zusammen. Dieser Beitrag ordnet die aktuellen Daten ein, nennt Kursziele für 2026 und zeigt, warum eine kleinere Chance abseits der bekannten Namen im Hintergrund wächst.

Cardano Kurs gewinnt an Kraft, während institutionelles Kapital eintrifft

Laut CoinMarketCap notiert ADA Mitte Juni bei etwa 0,17 Dollar, nachdem der Kurs am 6. Juni noch ein Fünfjahrestief von 0,1485 Dollar erreicht hatte. Der stärkste Treiber ist die Aufnahme von ADA in einen regulierten Krypto-ETF durch T. Rowe Price. Zum ersten Mal schafft ein Vermögensverwalter mit rund 1,8 Billionen Dollar an verwaltetem Vermögen einen direkten Weg für traditionelle Anleger. Die CME startete am 29. Mai rund um die Uhr laufende Cardano-Futures und lieferte damit einen zweiten institutionellen Kanal, der den Kurs vor dem ETF-Handel bereits stützte. Die erste grüne Woche seit Mai brachte ein Plus von über zehn Prozent.

Auf technischer Seite hat das Leios Protokoll laut BeInCrypto mehr als 705.000 Zeilen Code erreicht, und das öffentliche Testnetz startet am 23. Juni. Entwickler reichten in einer Woche fast 900 Code-Beiträge ein, einer der höchsten Werte der Netzwerkgeschichte. Das geplante Upgrade soll den Durchsatz um das Sechzigfache erhöhen und würde Cardano damit in die Leistungsklasse der schnellsten Netzwerke heben. Changelly prognostiziert für August einen Kurs um 0,24 Dollar und für Dezember Werte bis rund 0,31 Dollar.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank in dieser Woche wirkt als unmittelbarer Auslöser für risikoreiche Werte wie ADA. Die Hälfte der Fed-Mitglieder rechnet mit einer Anhebung noch in diesem Jahr, was den Rückweg über die 0,20-Dollar-Marke erschwert. Die Erholung zeigt, dass Kapital zurückkehrt, doch selbst das beste Szenario für den Cardano Kurs bleibt durch die Projektgröße begrenzt. Genau deshalb richten einige Anleger ihren Blick auf kleinere Einstiege mit den Werkzeugen, die Cardano erst noch liefern muss.

Pepeto liefert heute, worauf Cardano-Anleger noch warten

Cardano-Anleger warten auf Leios am 23. Juni und auf den ETF-Handel, der noch keinen Starttermin hat. In genau diese Lücke tritt Pepeto, denn das Projekt liefert bereits, was ADA erst verspricht. Der Mitgründer führte den ursprünglichen Pepe Coin ohne Produkt zu einer Bewertung von elf Milliarden Dollar. Diesmal hat er eine vollständige Handelsplattform aufgebaut, mit gebührenfreiem Handel über PepetoSwap und einer chainübergreifenden Brücke, die Token kostenlos zwischen Netzwerken bewegt.

Wo ADA-Nutzer weiterhin Netzwerkgebühren zahlen und auf den sechzigfachen Durchsatz durch Leios warten, spart jeder Trade über PepetoSwap die Gebühr bereits heute ein, und jeder Transfer zwischen Ketten erfolgt kostenlos. Der gesamte Code wurde von SolidProof geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt startete. Der Einstiegspreis liegt bei 0,0000001871 Dollar pro Token. Über zehn Millionen Dollar sind von Wallets eingegangen, die schon während des Einbruchs zu Jahresbeginn einstiegen, als ADA unter 0,20 Dollar fiel.

Der Vorverkauf füllt sich weiter, während sich 420 Billionen Token auf eine wachsende Basis verteilen, zu der inzwischen auch frühere Großanleger gehören. Diese verschieben ihr Kapital in Positionen mit höherem Vervielfachungspotenzial. Analysten halten beim heutigen Einstieg das Hundert bis Dreihundertfache für möglich, sollte der Handelsstart diese Erwartungen einlösen. Wenige Vorverkäufe vereinen einen erfahrenen Mitgründer, funktionierende Handelswerkzeuge, eine abgeschlossene Prüfung und einen bestätigten Weg zur Börsennotierung.

Pepeto liefert in jedem dieser Punkte, und das einströmende Kapital bestätigt den Kurs. Während ADA-Inhaber den 23. Juni für das Testnetz und einen ungewissen ETF-Starttermin abwarten, können Vorverkaufsteilnehmer bereits auf die fertigen Werkzeuge zugreifen. Bei einer Bewertung von 6,2 Milliarden Dollar kann ADA ein Depot nicht im gleichen Maße verändern wie ein Einstieg vor dem Handelsstart. Die Börsennotierung gilt als das Ereignis, das den Vorverkaufspreis in einen Marktkurs übersetzt.

Fazit zum Cardano Kurs und zum Vorverkauf, der weiter wächst

Der Cardano Kurs hat sich von den Mehrjahrestiefs gelöst, und der ETF von T. Rowe Price legt einen regulierten Boden unter den Markt. Doch bei 6,2 Milliarden Dollar Bewertung begrenzt die Projektgröße das Kurspotenzial auf Niveaus, die ein Depot kaum verwandeln. Pepeto bietet mit geprüften Werkzeugen, einem Vorverkaufspreis von 0,0000001871 Dollar und einer bevorstehenden Börsennotierung genau den Hebel, den ADA bei seiner Größe nicht mehr liefern kann. ADA ist bereits gestiegen, der Vorverkauf läuft dagegen noch. Wer den Einstieg vor dem Handelsstart prüft, positioniert sich vor genau diesem Ereignis.

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