Osnabrück (ots) -Aus Bewunderung für den verstorbenen Weltstar Falco hat der deutsche Musiker und Schlager-Rapper Tream (Timo Grabinger, 27) einen nächtlichen Einbruch auf dem Wiener Zentralfriedhof gestanden. "Da war's aber schon drei Uhr, also sind wir über den Friedhofszaun geklettert und sind quasi eingebrochen", sagte er im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Der Oberpfälzer Künstler, der mit "Stammtischparolen" Ende Mai auf Platz eins der Deutschen Albumcharts eingestiegen war, wollte vor Jahren die Chance nach einem Konzert in der österreichischen Hauptstadt nutzen. Am Grab angekommen, habe er eine Zigarette niedergelegt. "Er hat ja auch geraucht, ich hatte welche dabei und wollte ihm eine geben", sagte er noz.Falco, der 1998 bei einem Autounfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss starb, ist für Tream der bis heute größte deutschsprachige Künstler. Aus dem tragischen Ende seines Idols versucht der Musiker Lehren für seine eigene Karriere zu ziehen. So warnt er bei noz vor einer vorschnellen Verurteilung von suchtkranken Künstlern: "Ich wünsche mir, dass kein Künstler verurteilt wird, weil er vielleicht keinen anderen Weg für sich sieht." Es sei als außenstehende Person immer leicht zu sagen, ein Künstler sei auf Drogen unterwegs. Wenn man aber selbst in der Situation ist und den Druck hautnah spürt, sei das nicht einfach, betonte er.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6297487