DJ EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 35 Ticks auf 126,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,56 Prozent und das Tagestief bei 126,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.537 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 22 Ticks auf 109,74 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 114,86 Prozent.
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June 19, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)
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