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Dow Jones News
19.06.2026 06:51 Uhr
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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft: 

=== 
+ DAX 
 AUFNAHME 
 -Hochtief 
 HERAUSNAHME 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 -Elmos Semiconductor 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 HERAUSNAHME 
 - Hochtief 
 - Jungheinrich 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 - Asta Energy Solution 
 - Basler AG 
 - Jungheinrich 
 - LPKF Laser & Electronics 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 - Vincorion 
 HERAUSNAHME 
 - Adesso 
 - Borussia Dortmund 
 - Elmos Semiconductor 
 - ProSiebenSat.1 Media 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 - Verve Group 
 
+ TECDAX 
 AUFNAHME 
 - PVA TePla 
 - Verbio 
 HERAUSNAHME 
 - 1&1 AG 
 - Nagarro 
 
+ FTSE-100 
 AUFNAHME 
 - Aberdeen Group 
 - Computacenter 
 - Investec 
 HERAUSNAHME 
 - Berkeley Group 
 - Mondi 
 - Rightmove 
 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Acerinox 
 - Aker 
 - AT&S Austria Technologie 
 - BAM Groep 
 - Bank Millenium 
 - Comet Holdings 
 - Computacenter 
 - Inficon 
 - Kety 
 - SES 
 - Soitec 
 - TGS 
 HERAUSNAHME 
 - Ambu 
 - Bavarian Nordic 
 - Big Yellow Group 
 - B&M 
 - Camurus 
 - Christian Dior 
 - Easyjet 
 - Inwit 
 - Sunbelt Rentals 
 - Vidrala 
 - Wallenstam 
 - Wendel 
 
+ S&P-500 
 AUFNAHME 
 - Flex 
 - Marvell Technology 
  HERAUSNAHME 
 - Campbell's 
 - Pool Corp. 
 
+ NASDAQ-100 
 AUFNAHME 
 - Astera Labs 
 - Coreweave 
 - Nebius 
 - Rocket Lab 
 - Teradyne 
 HERAUSNAHME 
 - Charter Communications 
 - Cognizant 
 - Insmed 
 - Verisk 
 - Zscaler 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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