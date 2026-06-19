Ein DAX-Schwergewicht nimmt Kurs auf neue Höhen: Die Aktie ist auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert, das Allzeithoch rückt wieder in greifbare Nähe. Für mutige Anleger ergibt sich damit eine spekulative Chance - mit dem Turbo der Woche winkt bei weiter steigenden Kursen ein Potenzial von mehr als 100 Prozent.Der Rückenwind kommt gleich von mehreren Seiten. Operativ läuft es beim Versicherungs-Riesen hervorragend, vor allem in der Schaden- und Unfallversicherung verbessert sich die Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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