Die Lage in der Straße von Hormus normalisiert sich weiter. Allerdings wächst in den USA die Kritik am Rahmenabkommen mit dem Iran, vor allem auch aus den Reihen der Republikaner von US-Präsident Donald Trump. Im Zentrum der Kritik steht beispielsweise der 300 Milliarden Dollar schwere Wiederaufbaufonds zugunsten der Islamischen Republik.Kurzzusammenfassung:• Die Lage in der Straße von Hormus entspannt sich, während in den USA - insbesondere von republikanischen Politikern - Kritik am geplanten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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