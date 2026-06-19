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Dow Jones News
19.06.2026 07:15 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Leichter - Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

DJ MÄRKTE ASIEN/Leichter - Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Freitag negative Vorzeichen. In den USA hatten die Aktienkurse am Donnerstag kräftig zugelegt, beflügelt von der Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges, die der Iran und die USA am späten Mittwoch unterzeichnet hatten. Allerdings drehten die US-Futures am Donnerstag nachbörslich ins Minus, denn in den USA steht ein langes Feiertagswochenende an. Die dortigen Börsen bleiben am Freitag wegen "Juneteenth" geschlossen. Das dürfte ein Grund sein, warum auch in Asien die Anleger vorsichtshalber etwas Geld vom Tisch nehmen. Denn wichtige Fragen müssen erst noch geklärt werden, unter anderem der Streit um das iranische Nuklearprogramm. Und auch wenn die Straße von Hormus, ein wichtiger Wasserweg für den Öltransport, offiziell nun wieder geöffnet ist, bleibt die Schifffahrt dort schwierig wegen zahlreicher Seeminen, die der Iran in der Meerenge ausgebracht hat. Überdies findet am Freitag der Große Verfall statt, der Volatilität in den Markt bringt.

In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent. Der breiter gefasste Topix verliert 1 Prozent. An der Börse in Seoul geht es mit dem Kospi um 0,9 Prozent abwärts. Sowohl die japanische als auch die südkoreanische Börse hatten im frühen Handel allerdings Rekordstände verzeichnet, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. An den chinesischen Börsen wird am Freitag wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.809,20  -1,1    +1,1      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.153,60  -1,0   +18,6      08:00 
Kospi (Seoul)       8.983,70  -0,9   +113,2      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   Feiertag               10:00 
Shanghai-Composite    Feiertag               09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.181,30  -0,6   +11,5      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.123,31  -0,8   -29,2      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.701,63  -0,6    +1,3      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00  Do, 9:10 Uhr % YTD 
EUR/USD           1,1439  -0,2   1,1456     1,1514  -2,6 
EUR/JPY           184,62  -0,2   184,89     184,91  +0,3 
EUR/GBP           0,8674  +0,0   0,8673     0,8654  -0,5 
USD/JPY           161,37  0,0   161,37     160,60  +3,0 
USD/KRW          1.539,00  +0,1  1.538,01    1.527,74  +6,8 
USD/CNY           6,7686  +0,2   6,7686     6,7621  -3,2 
USD/CNH           6,7945  +0,3   6,7776     6,7642  -2,6 
USD/HKD           7,8373  0,0   7,8371     7,8372  +0,7 
AUD/USD           0,6996  -0,3   0,7014     0,7032  +4,9 
NZD/USD           0,5734  -0,4   0,5754     0,5786  -0,4 
BTC/USD          62.599,83  -0,7 63.017,70    64.005,28 -28,6 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           76,33  -0,4   -0,27      76,60 
Brent/ICE           79,40  -0,6   -0,45      79,85 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.145,29  -1,5   -63,30    4.208,59 
Silber            63,86  -3,0   -1,96      65,82 
Platin           1.658,68  -2,2   -36,93    1.695,61 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

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June 19, 2026 00:40 ET (04:40 GMT)

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