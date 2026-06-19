© Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhotoMarvell hat 2026 bereits über 200 Prozent zugelegt. Nun sieht KeyBanc weiteres Potenzial und hebt das Kursziel deutlich an.Der Halbleiterkonzern Marvell Technology könnte nach Ansicht von KeyBanc einer der großen Gewinner des Booms rund um Künstliche Intelligenz bleiben. Die Investmentbank bekräftigte ihre positive Einschätzung der Aktie und erhöhte ihr Kursziel deutlich. Höheres Kursziel trotz starker Rallye KeyBanc stuft Marvell weiterhin mit "Overweight" ein. KeyBanc hebt das Kursziel auf 385 US-Dollar an und entfernt sich damit noch weiter vom Wall-Street-Konsens. Schon die bisherige Zielmarke von 260 US-Dollar lag über dem Analystendurchschnitt von 238,75 US-Dollar, wie Daten von …
Enthaltene Werte: US5738741041Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE