Freistadt/München (ots) -Kastler-Energy FlexCo und Whitemark Technology GmbH präsentieren auf der ees Europe erstmals eine innovative Natrium-Ionen Batterie und ein Microfactory-Konzept für demokratisierte Batteriefertigung.Mit der Weltpremiere von bleifrei-boost auf der ees Europe 2026 in München präsentieren die Kastler-Energy FlexCo und die Whitemark Technology GmbH erstmals ihre gemeinsam entwickelte Natrium-Ionen-Batterie im seriennahen A-Muster Design der Öffentlichkeit.Die neue Batterie wurde als leistungsfähige und nachhaltige Alternative zu konventionellen Blei-Säure Batterien entwickelt. Im Fokus standen dabei nicht nur Energieinhalt, Gewicht und Lebensdauer, sondern auch Herstellbarkeit, Ressourcenschonung, Sicherheit, Robustheit und die Anforderungen zukünftiger Lieferketten. Das Ergebnis ist ein Batteriesystem, das auf Natrium-Ionen Zellen basiert und für zahlreiche Anwendungen in Mobilität, Energiespeicherung, Marine, Off-Grid-Systemen und industriellen Anwendungen geeignet ist.Besonderes Augenmerk wurde auf ein produktionsoptimiertes Design gelegt. Die Konstruktion verzichtet bewusst auf unnötige Komplexität und wurde von Beginn an nach Design-for-Manufacturing- entwickelt. Gleichzeitig verfolgt bleifrei-boost einen cyber-resilienten Ansatz, der die Abhängigkeit von komplexen digitalen Systemen reduziert und damit Robustheit und Zuverlässigkeit erhöht.Neben der Batterie selbst präsentiert bleifrei-boost einen innovativen Fertigungsansatz, der einen Gegenpol zum weltweiten Trend immer größerer Gigafactories darstellt. Statt ausschließlich auf zentrale Großfabriken zu setzen, basiert das Konzept auf modularen Microfactories, die regional aufgebaut und weltweit reproduziert werden können. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für lokale Wertschöpfung, resiliente Lieferketten, kürzere Transportwege und eine breitere Verfügbarkeit moderner Batteriesysteme.Wie diese Vision in der Praxis aussehen kann, erleben Besucher direkt am Messestand. Mit einer immersiven Virtual-Reality Anwendung können sie erstmals vollständig in eine zukünftige bleifrei-boost Microfactory eintauchen. Die VR-Erfahrung vermittelt einen realitätsnahen Eindruck der Fertigung, Logistik und Qualitätssicherung einer modularen Batteriefabrik der nächsten Generation.Die Weltpremiere auf der ees Europe markiert einen wichtigen Meilenstein für das Projekt. Nach der Entwicklung und Validierung des seriennahen A-Musters beginnt nun die nächste Phase auf dem Weg zur Industrialisierung. Mit der Kombination aus innovativer Natrium-Ionen Technologie und einem skalierbaren Microfactory-Konzept verfolgt bleifrei-boost das Ziel, Batteriespeicher nachhaltiger, widerstandsfähiger und weltweit zugänglicher zu machen.Pressekontakt:DI(FH) Helmut Kastler+436605740035service@bleifrei-boost.comOriginal-Content von: Kastler-Energy FlexCo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182828/6297490