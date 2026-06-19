FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax bleibt an seiner Hürde von 25.000 Punkten weiter auf Trendsuche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start wieder etwas darunter - mit 0,3 Prozent im Minus auf 24.947 Punkte. Dank des starken Wochenstarts wegen der Friedensvereinbarung im Iran-Krieg lag die Wochenbilanz trotz zuletzt trägen Handels zuletzt bei etwa plus anderthalb Prozent. An der Wall Street war es nach dem Stimmungsdämpfer durch die US-Notenbank zur Wochenmitte am Donnerstag wieder aufwärts gegangen. An diesem Freitag ruht der Handel dort feiertagsbedingt. Die asiatischen Börsen nahmen den positiven Trend vom Vorabend allerdings nicht auf.

USA: - GEWINNE - Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Anleger reagierten erleichtert auf den weiter gefallenen Ölpreis, nachdem das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten unterzeichnet worden war. Der Krieg hatte zuvor die Ölpreise angetrieben und so Inflationsängste geschürt. Der Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 51.564,70 Punkte zu. An diesem Freitag ruht der Handel feiertagsbedingt.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt rund 0,7 Prozent ein. In China, und Hongkong ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt. Auch in den USA wird an diesem Freitag nicht gehandelt.



DAX 25.026,80 0,37%

XDAX 25.072,80 1,07%

EuroSTOXX 50 6.323,27 0,37%

Stoxx50 5.342,10 -0,28%



DJIA 51.564,70 0,14%

S&P 500 7.500,58 1,09%

NASDAQ 100 30.406,19 2,48%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 126,36 -0,12%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1427 -0,27%

USD/Yen 161,37 0,00%

Euro/Yen 184,40 -0,27%°



BITCOIN:





Bitcoin 62.536 -0,56%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 79,68 -0,17 USD WTI 76,33 -0,27 USD°

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