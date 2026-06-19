Die "My ENet"-App bündelt alle Kundendienste, die eSIM-Bereitstellung und Zahlungsvorgänge auf einer einzigen Plattform - mit einer integrierten digitalen Wallet, die ENet neue Einnahmequellen erschließt

RICHARDSON, Texas, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativer Netzwerksoftware, hat heute die Einführung der "My ENet"-App bekanntgegeben, einer einheitlichen digitalen Plattform, die für den guyanischen Multi-Service-Betreiber ENet entwickelt wurde.

Die App vereint Mobilfunk, SMS, Daten, Breitband, Festnetz und IPTV zu einem einzigen, nahtlosen digitalen Erlebnis für die Privat- und Geschäftskunden von ENet: Sie ersetzt mehrere voneinander getrennte Anwendungen durch eine integrierte Plattform, die Onboarding, Self-Service, Zahlungen und eSIM-Bereitstellung abdeckt.

ENet ist einer der führenden Telekommunikationsanbieter in Guyana und versorgt Privat- und Geschäftskunden landesweit mit Mobilfunk-, Breitband-, Festnetz- und IPTV-Diensten. Die Einführung der "My ENet"-App markiert eine der umfassendsten Konsolidierungen digitaler Dienste durch einen karibischen Netzbetreiber.

Bislang mussten ENet-Kunden zur Verwaltung ihrer Dienste mehrere Apps auf verschiedenen BSS-Plattformen nutzen - eine fragmentierte Nutzererfahrung, die durch die neue App vollständig beseitigt wird.

Das einheitliche digitale Erlebnis bietet allen Kunden einen zentralen digitalen Kontaktpunkt für die Kundenanmeldung, eSIM-Bereitstellung, Selbstbedienung, Treue- und Prämienprogramme, Zahlungen sowie das Hinzufügen von Diensten über die ENet-App.

Vishok Persaud, CEO von ENet: "Die neue My ENet App bietet unseren Kunden ein einfaches, integriertes Erlebnis und schafft gleichzeitig Möglichkeiten für zukünftige digitale Dienste und Innovationen. Unsere fortgesetzte Partnerschaft mit Mavenir ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der Position von ENet als führender Anbieter von Technologie und digitalen Diensten in Guyana."

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der "My ENet"-App ist ihre zentrale digitale Wallet: ein einziges Guthabenkonto, das alle ENet-Dienste abdeckt. Über Rechnungszahlungen und Aufladungen hinaus bietet die Wallet ENet die Grundlage für die Abwicklung von Zahlungen Dritter und eröffnet damit neue Einnahmequellen im Fintech-Stil sowie digitale Partnerschaften.

Die auf der Mavenir Digital Enablement (MDE)-Plattform basierende App wurde nach dem "Agile Delivery Squad" (ADS)-Modell von Mavenir bereitgestellt, wodurch ENet ein dediziertes Entwicklungsteam für die kontinuierliche Weiterentwicklung der App und die Systemintegration zur Verfügung steht. Die "My ENet"-App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

Sandeep Singh, SVP & General Manager, Business Solutions, Mavenir, kommentiert: "Die 'My ENet'-App ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was unsere Digital Enablement-Plattform für Netzbetreiber leisten kann, die bereit sind, über die reine Konnektivität hinauszugehen. Durch die Zusammenführung mehrerer Dienste und einer digitalen Wallet in einer einzigen Benutzererfahrung kann ENet die Customer Journey vereinfachen und gleichzeitig völlig neue Monetarisierungsmodelle erschließen. Das ist die Transformation vom Telekommunikationsunternehmen zum Technologieunternehmen in der Praxis."

Die Markteinführung baut auf einer langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen auf. Im Jahr 2023 führte ENet in Guyana neue 4G- und 5G-Dienste ein, die auf dem Cloud-nativen IMS und dem Digital BSS von Mavenir basieren - ein Meilenstein in der Entwicklung des Mobilfunknetzes des Landes. Die "My ENet App" stellt das nächste Kapitel dieser Zusammenarbeit dar.

Hinweise für Redakteure:

- DTW Ignite 2026, 23.-25. Juni - Stand Nr. 334:

Auf der DTW Ignite wird Mavenir zeigen, wie AI-by-Design-Software konkrete Ergebnisse im Netzbetrieb liefert: Sie treibt Innovationen im 5G-Core-Netz voran, erschließt neue Serviceumsätze und verbessert zugleich die operative Effizienz erheblich. Demo-Termine können hier gebucht werden.

- Über "My ENet": Alles rund um ENet. Eine App.

"My ENet" ist Ihre zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung Ihrer ENet-Welt - ganz auf Ihre Lebensweise, Ihre Arbeit und Ihre Vernetzung zugeschnitten. Ob Sie Guthaben aufladen, eine Rechnung bezahlen oder sich zum ersten Mal anmelden - hier finden Sie alles, was Sie brauchen - ohne Warteschlangen, ohne Stress und ohne zwischen Apps wechseln zu müssen.

Was Sie mit "My ENet" tun können:

1. Verwalten Sie Ihre Dienste - Sehen Sie alle Ihre ENet-Konten und -Tarife auf einem einzigen, einheitlichen Dashboard ein und steuern Sie sie von dort aus. Alles an einem Ort, immer auf dem neuesten Stand.

2. Bezahlen Sie ganz, wie Sie es wünschen - Führen Sie schnelle, sichere Zahlungen mit Ihrer E-Wallet oder Ihrer Kreditkarte durch. Rechnungen bezahlen, Guthaben aufladen und mehr - ohne die App zu verlassen.

3. Holen Sie sich sofort eine eSIM - Melden Sie sich direkt von Ihrem Gerät aus für eine eSIM an. Sparen Sie sich den Gang in den Laden und seien Sie in wenigen Minuten verbunden, egal wo Sie sind.

Für die Zukunft entwickelt - "My ENet" wird ständig weiterentwickelt. Jedes Update bringt neue Funktionen, eine bessere Performance und noch mehr Ihrer ENet-Dienste in einem nahtlosen Erlebnis.

Laden Sie die "My ENet"-App herunter:

https://play.google.com/store/apps/details?id=gy.enetworksapp

https://apps.apple.com/us/app/my-enet/id1618927353

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die zusammengenommen mehr als 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaft - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu Technologieunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir - PR-Kontakte:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com